Vaga de desembargador no TJES para advogados tem certezas e uma incerteza

O Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é composto por 30 desembargadores Crédito: Fernando Madeira

O desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Annibal de Rezende Lima vai completar 75 anos nesta quarta-feira (24), idade em que a aposentadoria é obrigatória no serviço público. Na última quinta (18), ele foi homenageado e despediu-se dos colegas.

A cadeira dele vai ser ocupada por um advogado, ou advogada. A coluna apurou que, embora a vaga não esteja oficialmente aberta, algumas questões e preocupações rondam os bastidores do Judiciário. Para ao menos uma delas, o leitor, ou leitora, encontra a resposta aqui.

Rezende Lima tomou posse no cargo em setembro de 1998, ou seja, atuou no 2º grau do Judiciário estadual por quase 26 anos, e presidiu o TJES em 2016 e 2017.

Antes de virar desembargador, contudo, ele não era juiz e sim advogado. É que, por determinação da Constituição Federal, um quinto das vagas do Tribunal devem ser preenchidas por egressos da advocacia e do Ministério Público. Quem faz a escolha dos candidatos, no caso atual, é a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES).

Após a conclusão de uma série de etapas do processo seletivo, digamos assim, Raphael Câmara foi escolhido como novo desembargador. Mas foi uma longa novela.

Desta vez, não vai haver demora. É o que garantiu à coluna o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Jr.

Ele afirmou, nesta segunda-feira (22), que vai enviar em breve à OAB-ES o ofício em que comunica a abertura da vaga:

"Vou enviar o ofício o mais breve possível para a OAB. Até o final do mês " Samuel Meira Brasil Jr. - Presidente do TJES

Pode-se concluir, então, que não vai haver queda de braço institucional entre o órgão máximo do Judiciário estadual e a OAB-ES, ao menos não por esse motivo. Esta é a certeza.

Embora haja outras duas vagas de desembargador, destinadas a juízes, abertas previamente no Tribunal, nada impede que o TJES oficie desde já a entidade para que a advocacia inicie o processo de escolha dos candidatos, que envolve várias etapas e, por isso, demora.

Na prática, juízes ou juízas vão ser promovidos antes que o nome da advocacia seja escolhido.

PARIDADE DE GÊNERO

Uma incerteza que ronda os bastidores do TJES é quanto à paridade de gênero entre os candidatos. A OAB-ES tem que eleger uma lista sêxtupla e enviar ao Tribunal. Como o nome sugere, essa relação deve conter os nomes de seis candidatos à vaga de desembargador.

Os atuais desembargadores elegem, entre os seis, três. Cabe ao governador Renato Casagrande (PSB) decidir qual deles vai se tornar desembargador ou desembargadora.

A lista sêxtupla, pelas regras atuais, pode ser composta por seis homens ou por seis mulheres ou por quatro homens e duas mulheres, enfim, não há uma regra de paridade de gênero.

No TJES, há magistrados que defendem que a paridade tem, sim, que ser adotada pela OAB-ES, mesmo que a própria Ordem já tenha decidido o contrário.

"A vaga tem que ser preenchida por um advogado ou advogada, mas a vaga é do Tribunal e, assim, o Tribunal pode determinar essa regra", avaliou um juiz.

Será?

O argumento é que nas vagas de desembargador destinadas à magistratura, a serem preenchidas pelo critério de merecimento, há alternância entre candidaturas mistas, de juízes e juízas, e inscrições exclusivas para juízas, para aumentar a participação feminina na Corte.

Isso não foi uma iniciativa do TJES e sim uma ordem do CNJ, que vale para todos os tribunais estaduais, federais e do trabalho.

A resolução do CNJ, entretanto, não obriga que as vagas do Quinto Constitucional (destinadas a egressos da advocacia e do Ministério Público) tenham regra de paridade de gênero.

"Mas podemos fazer uma interpretação mais ampla da resolução. Afinal, só a magistratura tem que dar sua contribuição (para a igualdade entre homens e mulheres)? A advocacia e o MP não vão ajudar?", questionou outro magistrado ouvido pela coluna.

Se o TJES quiser "forçar" essa colaboração, porém, isso pode ser interpretado como intromissão em outras instituições.

O presidente Samuel Meira Brasil Jr. não deu sinais de que pretende embarcar na ideia.

Dos 30 desembargadores do TJES, apenas cinco são mulheres.

A ESCOLHA DA OAB

A OAB-ES já definiu que o processo de formação de listas sêxtuplas para o cargo de desembargador vai ocorrer da seguinte forma: todos os advogados e advogadas vão votar e eleger 12 nomes. Depois, o Conselho Seccional, formado por 44 membros, vai escolher, entre esses 12, seis.

"Nós incentivamos o voto meio a meio, seis homens e seis mulheres, na votação da classe (para a eleição da lista duodécima)", afirmou, nesta segunda-feira (22), o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.

"Mas a classe pode escolher 12 mulheres ou 12 homens também. Depende do número de mulheres que vão se inscrever", complementou Rizk Filho.

"Na lista para o TRF-2 (de candidatos a vaga de desembargador federal) não tivemos nenhuma mulher inscrita no Espírito Santo", lembrou o presidente da OAB-ES.