PM apreende menor envolvido em tiroteio em frente a colégio em Cachoeiro

Suspeito foi detido no bairro Zumbi, na tarde desta terça-feira (7), onde ocorreu o episódio violento; cinco armas também foram apreendidas

Um adolescente foi detido e cinco armas apreendidas pela Polícia Militar após tiroteios no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , na tarde desta terça-feira (7). A ação é em resposta a episódios de troca de tiros que começaram na tarde de segunda-feira (6) e se prolongaram até o período da noite. O detido não teve o nome informado.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, até o momento, foram apreendidas duas espingardas, um revólver, uma pistola e uma garrucha. Em imagens que circulam nas redes sociais desde essa segunda-feira (6), homens aparecem armados em frente à Escola Municipal de Educação Básica Normília da Cunha dos Santos, dando um disparo. Outras gravações, feitas pelos próprios suspeitos, mostram que eles ostentam armas pelo bairro.

De acordo com militares que atuaram nas prisões na tarde desta terça-feira (7), o suspeito confessou envolvimento nos vídeos. Até o momento, não há registro de pessoas feridas por conta dos tiroteios no bairro.

Apesar do 9º Batalhão da Polícia Militar ter informado inicialmente que duas pessoas tinham sido detidas na tarde desta terça-feira (7), a corporação corrigiu posteriormente a informação, apontando que, na verdade, apenas uma pessoa foi detida. O texto foi atualizado.

Escolas foram fechadas

Por conta dos episódios de troca de tiros, duas escolas municipais e uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) suspenderam as atividades nesta terça-feira (7). As unidades municipais Normília da Cunha dos Santos e ‘Profª Idalina Cunha Moraes’ tomaram a decisão para resguardar a segurança de alunos e servidores.