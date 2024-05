Criminosos promovem tiroteio em frente a escola em Cachoeiro; veja vídeo

Clima de insegurança com troca de tiros começou na tarde de segunda-feira (6); PM atua no bairro Zumbi, onde duas escolas suspenderam aulas e o Cras suspendeu atividades

Duas escolas municipais e uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) suspenderam as atividades nesta terça-feira (7) após um confronto armado de traficantes no bairro Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O clima de insegurança, com a troca de tiros, começou na tarde de segunda-feira (6).