Ministério Público do ES deve estar sempre na direção da população

A transição de poder no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), ocorrida na semana passada com a posse do novo procurador-geral de justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Francisco Berdeal, é assunto relevante para todo cidadão, por marcar o início de uma nova gestão do órgão que só existe para defender os interesses do povo.