ES vai contratar 72 brigadistas para combater fogo em unidades de conservação

No mesmo dia em que decretou medidas para a restrição do uso de água, o governo do Estado definiu, nesta quarta-feira (18), ações para combate a incêndios no Espírito Santo. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai contratar 72 brigadistas temporários para atuarem nas unidades de conservação e em locais próximos. A ideia é combater as chamas em regiões onde há rica biodiversidade e proteção garantida por decreto.
O governo do Estado também anunciou que o investimento em máquinas para a construção de aceiros – faixas de terra sem vegetação que evita a propagação do fogo.
As medidas foram anunciadas na manhã desta quarta-feira (18), em coletiva de imprensa realizada na sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). Uma resolução foi publicada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) definindo o estado de alerta por falta de água e determinando regras para restrição do uso de água.
O diretor-presidente do Iema, Mário Louzada, ressaltou que o período seco favorece a ocorrência de queimadas no Estado. “O Iema segue no trabalho de preservar nossa biodiversidade. Estamos vivendo um período seco e de intenso calor, onde qualquer faísca pode se transformar em tragédia. É essencial que todos nós façamos nossa parte e evitemos qualquer tipo de queimada”, afirmou.
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou a aquisição de uma nova ferramenta para auxiliar na identificação de áreas queimadas e com possíveis focos de incêndio. O sistema Brasil Mais, adquirido recentemente pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), será utilizado na Central de Monitoramento de Florestas (CMF), do Idaf.
O sistema permitirá o monitoramento diário de toda a vegetação do Estado, além da emissão de alertas de desmatamento ilegal em tempo real. Ao detectar focos de incêndio rapidamente, será possível mobilizar equipes de combate a incêndios e evitar que as chamas se espalhem, minimizando os danos.