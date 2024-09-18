ES vai contratar 72 brigadistas para combater fogo em unidades de conservação

No fim de agosto, incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Estadual Mata das Flores em Castelo Crédito: Matheus Passos / TV Gazeta

No mesmo dia em que decretou medidas para a restrição do uso de água , o governo do Estado definiu, nesta quarta-feira (18), ações para combate a incêndios no Espírito Santo . O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai contratar 72 brigadistas temporários para atuarem nas unidades de conservação e em locais próximos. A ideia é combater as chamas em regiões onde há rica biodiversidade e proteção garantida por decreto.

O governo do Estado também anunciou que o investimento em máquinas para a construção de aceiros – faixas de terra sem vegetação que evita a propagação do fogo.

O diretor-presidente do Iema, Mário Louzada, ressaltou que o período seco favorece a ocorrência de queimadas no Estado. “O Iema segue no trabalho de preservar nossa biodiversidade. Estamos vivendo um período seco e de intenso calor, onde qualquer faísca pode se transformar em tragédia. É essencial que todos nós façamos nossa parte e evitemos qualquer tipo de queimada”, afirmou.

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou a aquisição de uma nova ferramenta para auxiliar na identificação de áreas queimadas e com possíveis focos de incêndio. O sistema Brasil Mais, adquirido recentemente pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), será utilizado na Central de Monitoramento de Florestas (CMF), do Idaf.