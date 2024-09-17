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Opinião da Gazeta

Policiais devem ter comportamento exemplar dentro e fora de serviço

Policiais sem farda continuam sendo representantes das instituições das quais fazem parte. Na vida em sociedade, eles têm de ser um exemplo

Públicado em 

17 set 2024 às 01:00

Colunista

PM
PM espanca homem e bate em mulher no estacionamento do Aeroporto de Vitória Crédito: Foto leitor
Um cabo da Polícia Militar é flagrado dando chutes em um homem caído no chão, sem reação, e um soco em uma mulher em plena tarde de sábado (14), em um estacionamento na área do Aeroporto de Vitória. As imagens impressionam pelo excesso de violência  de um agente público que, mesmo fora de serviço, deveria prezar pela defesa da lei e da ordem.
Uma policial penal com sinais de embriaguez é detida após se envolver em um acidente com outro veículo em Vila Velha. Além disso,  estava com o direito de dirigir suspenso e com o licenciamento do carro em atraso. Pagou fiança e vai responder em liberdade.
Não há de se fazer qualquer tipo de equiparação entre os dois casos, que têm níveis distintos de gravidade. O que coloca os dois agentes públicos sob o mesmo holofote é o mau comportamento. As condutas de ambos ainda serão investigadas pelas respectivas corregedorias, que precisam dar respostas ágeis. 
No caso do cabo da PM preso por agressão, há agravantes: ele já é investigado por envolvimento em outra confusão, na qual um homem acabou baleado, em março passado. A Polícia Militar informou que o policial já responde a Inquérito Policial Militar sobre esse episódio.
Policiais sem farda continuam sendo representantes das instituições das quais fazem parte. Na vida em sociedade, eles têm de ser um exemplo. A conduta ilibada deve ser absoluta, uma prática cotidiana para quem escolhe seguir a carreira policial, na qual a população deposita sua confiança.

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