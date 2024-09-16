Policial penal é detida ao dirigir embriagada e bater em carro em Vila Velha

Policial penal bêbada bate em carro em Vila Velha Crédito: Archimedes Patrício

Uma policial penal foi detida após colidir com um carro na madrugada desta segunda-feira (16), no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha . Durante o atendimento à ocorrência, policiais militares descobriram uma série de infrações da mulher: ela estava com sinais de embriaguez, direito de dirigir suspenso e o veículo com o licenciamento atrasado.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , a mulher, identificada como Michele Abadias Teodoro, se recusou fazer o teste do bafômetro, mas a corporação descreveu que, diante do aparente estado de embriaguez da condutora, os militares fizeram o Exame de Constatação da Capacidade Psicomotora.

Ela não resistiu à abordagem e entregou sua arma aos policiais penais que acompanhavam a PM no atendimento à ocorrência. Após verificar no sistema, os militares constataram que a policial penal estava com o direito de dirigir suspenso e com o licenciamento do carro em atraso, por isso foram confeccionados os Autos de Infração de Trânsito.

A mulher foi conduzida à 2ª Regional de Vila Velha, onde, segundo a Polícia Civil , foi autuada em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Ela foi liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. A reportagem da TV Gazeta apurou que o valor da fiança foi de R$ 1.400.

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A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) foi procurada e disse que uma investigação a respeito dos fatos noticiados foi aberta pela Corregedoria da Polícia Penal. "Ao final da apuração, se for verificada alguma irregularidade na ação da servidora, ela estará sujeita as sanções elencadas no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo, Lei nº 46/1994", disse.

A arma foi recolhida e foi aberto procedimento correcional para devida apuração dos fatos.