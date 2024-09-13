Lama do Rio Doce: quase 9 anos depois ainda estamos aprendendo

Exemplo de tartaruga encontrada pelos pesquisadores Crédito: PMBA/Fest

A base sólida de dados acumulada durante todos esses anos pelo Projeto Tamar mostrou que essas anomalias eram inexistentes antes da catástrofe ambiental.

É um estudo amplo, importante por acompanhar os efeitos desses metais ao longo dos anos. No início, os impactos eram mensuráveis nos organismos da base da cadeia alimentar. Quase nove anos depois, eles chegaram também aos animais maiores. No caso dos peixes, o acompanhamento se faz importante por conta da atividade pesqueira, proibida desde 2016 na costa capixaba entre a região de Degredo e Barra do Riacho.