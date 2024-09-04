Lama no Rio Doce: Casagrande diz que Lula está otimista para fechar acordo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, após visita ao presidente Lula nesta quarta-feira (4) disse estar confiante de que até o fim do ano saia o acordo entre Estados, União e mineradoras devido à tragédia em Mariana.
O rompimento de barragem em Fundão, Minas Gerais, em novembro de 2015, levou uma onda de lama de rejeitos para o Rio Doce, causando impactos sociais, ambientais e econômicos para os Estados mineiro e capixaba. Nove pessoas morreram no desastre.
Segundo o governador, em entrevista para jornalistas, o Executivo capixaba negocia com o governo federal a inclusão da duplicação da BR 262 no acordo. Acrescentou ainda que o presidente Lula mostrou-se otimista para fechar as negociações do acordo pelo acidente nos próximos dias.
Em junho deste ano, foi apresentado no processo, que corre no TRF6, uma contraproposta de compensação no valor de R$ 109 bilhões. Vale, Samarco e BHP propuseram em abril pagar R$ 90 bilhões.