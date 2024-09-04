Mulher leva tiro na cabeça em São Gabriel da Palha e ex-marido é suspeito

Uma mulher foi baleada com um tiro na cabeça na tarde de terça-feira (3), no bairro Gustavo Boone, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime seria o ex-marido da vítima.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, durante buscas no bairro por mais informações, moradores relataram aos policiais que viram o ex-marido da vítima indo em direção ao local dos disparos com uma arma nas mãos, e, após o ocorrido, ele teria passado pelas ruas portando a mesma arma. Segundo as testemunhas, o homem não aceitava o término do relacionamento com a vítima.
A mulher foi socorrida consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Ela não informou maiores detalhes do ocorrido, apenas relatou aos policiais que levou um tiro. Segundo a ocorrência registrada pela PM, o projétil ficou alojado no lado esquerdo da testa da vítima.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.