Mulher leva tiro na cabeça em São Gabriel da Palha e ex-marido é suspeito

Conforme o boletim de ocorrência da PM, durante buscas no bairro por mais informações, moradores relataram aos policiais que viram o ex-marido da vítima indo em direção ao local dos disparos com uma arma nas mãos, e, após o ocorrido, ele teria passado pelas ruas portando a mesma arma. Segundo as testemunhas, o homem não aceitava o término do relacionamento com a vítima.