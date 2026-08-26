Corpo de Bombeiros abre vagas para curso de formação de guarda-vidas

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Guarda-Vidas realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Para participar, é necessário ter mais de 18 anos de idade, ser alfabetizado, possuir CPF e RG, e dispor de boas condições de saúde, comprovadas por laudo médico.
A formação é pré-requisito obrigatório para participar dos processos seletivos das prefeituras capixabas, realizados anualmente no período que antecede o verão.
As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de setembro, no site da corporação. Também estão disponíveis no endereço eletrônico o edital, detalhes sobre o curso, manuais e apostilas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira etapa da seleção contará com Teste de Aptidão Física (TAF), que será realizado entre os dias 21 e 25 de setembro.
A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 28 de setembro. Os aprovados nesta etapa devem pagar a taxa de inscrição para dar continuidade ao processo. A segunda fase consiste na entrega da documentação, que também tem caráter eliminatório.
Após serem aprovados nas duas etapas, os candidatos ingressarão no curso, que tem duração de quatro semanas, totalizando 100 horas de aulas teóricas e práticas.
O Curso de Formação de Guarda-vidas habilita profissionais para atuar no serviço de prevenção e salvamento aquático em diversos ambientes, como praias, piscinas, cachoeiras, lagos e lagoas.
Ao concluir a formação com aprovação, o profissional recebe um certificado digital válido por um ano, ficando apto a participar de seleções municipais em todo o Espírito Santo.