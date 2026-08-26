Corpo de Bombeiros abre vagas para curso de formação de guarda-vidas

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Guarda-Vidas realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Para participar, é necessário ter mais de 18 anos de idade, ser alfabetizado, possuir CPF e RG, e dispor de boas condições de saúde, comprovadas por laudo médico.





A formação é pré-requisito obrigatório para participar dos processos seletivos das prefeituras capixabas, realizados anualmente no período que antecede o verão.





As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de setembro, no site da corporação. Também estão disponíveis no endereço eletrônico o edital, detalhes sobre o curso, manuais e apostilas.