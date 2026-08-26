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Gata é resgatada após três dias presa em cano de creche em Muniz Freire

Bombeiros precisaram quebrar parte do concreto e cortar a tubulação com serra elétrica para retirar Liz

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 10:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 ago 2026 às 10:24

Uma gata foi resgatada de dentro de um cano da tubulação de uma creche em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, nesta terça-feira (25), após ficar três dias presa no local. Para retirar Liz, o Corpo de Bombeiros precisou quebrar parte do concreto e cortar a tubulação com uma serra elétrica.


Segundo a Prefeitura de Muniz Freire, os bombeiros foram acionados por uma moradora que relatou o desaparecimento da gata e contou ter ouvido miados vindos de um cano nas dependências do Jardim de Infância Monsenhor Aníbal Ademar Vieira da Cunha, próximo à casa dela.

Gata é resgatada após três dias preso em cano em Muniz Freire
Gata é resgatada após três dias preso em cano em Muniz Freire Prefeitura de Muniz Freire

Com apoio da Defesa Civil, da Polícia Militar e de um servidor terceirizado da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), as equipes fizeram uma varredura até encontrar o ponto onde o animal estava preso: uma curva da tubulação conhecida como “joelho”.


Após a abertura do cano, Liz foi retirada e estava bastante molhada e debilitada. De acordo com o agente da Defesa Civil Marcos Vinícius, a persistência das equipes foi fundamental para encontrar o animal. Depois do resgate, a gata foi entregue em segurança à família.


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