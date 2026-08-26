Gata é resgatada após três dias presa em cano de creche em Muniz Freire

Uma gata foi resgatada de dentro de um cano da tubulação de uma creche em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, nesta terça-feira (25), após ficar três dias presa no local. Para retirar Liz, o Corpo de Bombeiros precisou quebrar parte do concreto e cortar a tubulação com uma serra elétrica.





Segundo a Prefeitura de Muniz Freire, os bombeiros foram acionados por uma moradora que relatou o desaparecimento da gata e contou ter ouvido miados vindos de um cano nas dependências do Jardim de Infância Monsenhor Aníbal Ademar Vieira da Cunha, próximo à casa dela.