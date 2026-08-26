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Para humanos!

Até petiscos na tigela: veja restaurantes e bares com temática animal na Grande Vitória

Prefiro Gato, PeRRo LoKKo, Selva e Mundo Animal estão entre os espaços que oferecem experiências inspiradas no mundo dos bichos
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 10:18

Lugares na Grande Vitória com temática de animais
Lugares na Grande Vitória com temática de animais Instagram/@cafe.prefirogato/Acervo Coquetelaria PeRRo LoKKo

Já pensou em comer em um ambiente temático de bichinhos? A Grande Vitória oferece opções de restaurantes, coquetelaria e cafeteria com tema de animais, indo além de uma experiência gastronômica. Tem até petiscos servidos na tigela de "ração".


Para quem curte café e gatos, a cafeteria Prefiro Gato - Café&RonRon, disponibiliza opções inspiradas no universo felino, com uma área decorada para quem ama gatos. Além disso, o espaço oferece um ambiente com diversos gatos, possibilitando visitas e interação. É cobrada uma contribuição de R$ 15 para ficar 20 minutos na área dos gatos. O local fica na Rua Castelo Branco 444, Praia da Costa, em Vila Velha.


A ideia da cafeteria surgiu como uma forma de ampliação da Clínica Veterinária Prefiro Gato, unindo o cuidado veterinário a uma experiência leve e acolhedora. Os gatos ficam disponíveis para adoção responsável, enquanto aguardam uma família, eles permanecem em um ambiente preparado para oferecer segurança, conforto, brincadeiras e carinho.

Cafeteria Prefiro Gato - Café&RonRon
Cafeteria Prefiro Gato - Café&RonRon [email protected]

Já com uma pegada canina, tem a PeRRo LoKKo Coquetelaria, em Vitória. O estabelecimento oferece um cardápio com diversas opções de drinks, com nomes autorais de cachorros famosos ou raças, como "Scooby-Doo", "Marley", "Dálmata", "Golden Retriever" e entre outros. O espaço funciona de quinta à sábado de 19h às 00h, na Rua Gama Rosa 183, no Centro.


Além disso, o cardápio disponibiza porcões, petiscos e tira gosto, servido em tábuas e em tijelas como a dos cachorros, opção para quem prefere entrar na proposta. "Optamos por servi-los em vasilhas como a dos doguinhos, para entrar na temática da Coquetelaria", disse o dono Michel Felix dos Santos.

Coquetelaria PeRRo LoKKo, temática de cachorro
Coquetelaria PeRRo LoKKo, temática de cachorro Acervo Coquetelaria PeRRo LoKKo
SELVA

Uma floresta dentro de Vila Velha, é o que o restaurante Selva Pizzaria & Cozinha promete oferecer. O lugar contém plantas vivas, aroma de lenha e ervas frescas, contando com ilustrações de animais. O local funciona de terça-feira a domingo, de 11h30 às 15h e 17h30 às 23h, na Rua Quinze de Novembro, 600, na Praia da Costa.

Restaurante Selva Pizzaria & Cozinha
Restaurante Selva Pizzaria & Cozinha Instagram@selvarestaurante

Por sim, o Mundo Animal Lanchonete Temática, em Vila Velha, proporciona ao público um ambiente com decoração inspirada na selva. O restaurante propõe opções no cardápio de pratos com nomes de animais e personagens fantasiados. A lanchonete abre todos os dias das 18h à 00h, com rodízio de 19h às 23h e fica localizada na Av. Santa Leopoldina, 85, no bairro Coqueiral de Itaparica.

Mundo Animal Lanchonete Temática
Mundo Animal Lanchonete Temática Reprodução/Mundo Animal Lanchonete Temática

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