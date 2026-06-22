Um professor mineiro de 34 anos está desaparecido em Guarapari, no Espírito Santo, desde o sábado (20). Familiares de Pedro Henrique Menezes Santiago contaram que ele veio ao Estado a passeio e estava hospedado na Praia do Morro.





Ele foi visto pela última vez no bairro Barro Branco, por volta das 21h de sábado (20). Um tio de Pedro afirmou à reportagem que o sobrinho passa por transtornos psiquiátricos. "Acreditamos que ele possa ter tido uma crise no momento do desaparecimento", disse.





O Corpo de Bombeiros informou que realiza buscas desde domingo (21) nas áreas de Barro Branco, Amarelos e Iguape, mas até o momento sem sucesso.