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Professor mineiro de 34 anos está desaparecido em Guarapari

Familiares de Pedro Henrique Menezes Santiago contaram que ele veio ao Estado a passeio e estava hospedado na Praia do Morro

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 17:07

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

22 jun 2026 às 17:07
Pedro Santiago desapareceu em Guarapari no último sábado (20)
Pedro Santiago desapareceu em Guarapari  Arquivo da família

Um professor mineiro de 34 anos está desaparecido em Guarapari, no Espírito Santo, desde o sábado (20). Familiares de Pedro Henrique Menezes Santiago contaram que ele veio ao Estado a passeio e estava hospedado na Praia do Morro.


Ele foi visto pela última vez no bairro Barro Branco, por volta das 21h de sábado (20). Um tio de Pedro afirmou à reportagem que o sobrinho passa por transtornos psiquiátricos. "Acreditamos que ele possa ter tido uma crise no momento do desaparecimento", disse.


O Corpo de Bombeiros informou que realiza buscas desde domingo (21) nas áreas de Barro Branco, Amarelos e Iguape, mas até o momento sem sucesso.

Serviço

Ajude

Informações sobre Pedro podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento:

■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

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