Um professor mineiro de 34 anos está desaparecido em Guarapari, no Espírito Santo, desde o sábado (20). Familiares de Pedro Henrique Menezes Santiago contaram que ele veio ao Estado a passeio e estava hospedado na Praia do Morro.
Ele foi visto pela última vez no bairro Barro Branco, por volta das 21h de sábado (20). Um tio de Pedro afirmou à reportagem que o sobrinho passa por transtornos psiquiátricos. "Acreditamos que ele possa ter tido uma crise no momento do desaparecimento", disse.
O Corpo de Bombeiros informou que realiza buscas desde domingo (21) nas áreas de Barro Branco, Amarelos e Iguape, mas até o momento sem sucesso.
Serviço
Ajude
Informações sobre Pedro podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento:
■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.