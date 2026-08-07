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Dia dos Pais

Oficina de penteados convida pais e filhas para celebrar o Dia dos Pais na Serra; veja como participar

Ação “Construindo Laços” acontece neste sábado (8), a partir das 10h, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 15:55

Oficina de penteados para reunir pais e filhas
Oficina de penteados para reunir pais e filhas Imagem gerada por IA

Está buscando um jeito diferente de comemorar o Dia dos Pais? Uma oficina de penteados vai reunir pais e filhas para um momento de cuidado, diversão e cumplicidade. A ação “Construindo Laços” acontece neste sábado (8), a partir das 10h, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. As vagas são limitadas e é necessário fazer inscrição para participar.


O evento tem como objetivo conectar os pais do universo das meninas por meio de uma experiência afetiva. A oficina promete mostrar que não é preciso ter habilidades ou conhecimentos técnicos para compartilhar um momento especial com quem se ama, destacando a importância do afeto, da convivência e do fortalecimento dos vínculos entre pais e filhas. Ao final da atividade, todos os participantes irão receber um brinde.

Inscrição

A inscrição deve ser feita pelo aplicativo Sá+, onde a experiência pode ser resgatada por 50 pontos. É necessário fazer parte do programa de benefícios Sá+, disponível para cadastro no aplicativo Sá App. As participações são limitadas e cada CPF pode garantir até duas vagas. A atividade ocorrerá no Piso L3 do shopping, com quatro turmas de até dez pais cada.

Serviço

Oficina de penteados para pais e filhas - Construindo Laços


Data: neste sábado (08)

Local: Shopping Mestre Álvaro, Piso L3 - Take Kids

Horário: 10h (primeira turma), 10h30 (segunda turma), 11h (terceira turma), 11h30 (quarta turma).

Quem pode participar: Clientes Sá+

Como participar: Resgate da experiência pelo programa de relacionamento Sá+, disponível no aplicativo Sá App, utilizando 50 pontos.

Vagas: 40 vagas

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