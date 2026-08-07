Oficina de penteados convida pais e filhas para celebrar o Dia dos Pais na Serra; veja como participar

Está buscando um jeito diferente de comemorar o Dia dos Pais? Uma oficina de penteados vai reunir pais e filhas para um momento de cuidado, diversão e cumplicidade. A ação “Construindo Laços” acontece neste sábado (8), a partir das 10h, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. As vagas são limitadas e é necessário fazer inscrição para participar.





O evento tem como objetivo conectar os pais do universo das meninas por meio de uma experiência afetiva. A oficina promete mostrar que não é preciso ter habilidades ou conhecimentos técnicos para compartilhar um momento especial com quem se ama, destacando a importância do afeto, da convivência e do fortalecimento dos vínculos entre pais e filhas. Ao final da atividade, todos os participantes irão receber um brinde.