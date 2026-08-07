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Astrologia

4 rituais ciganos para atrair amor e prosperidade

Com ingredientes simples e muita intenção, essas práticas ajudam a fortalecer os vínculos afetivos, renovar as energias e abrir espaço para novas oportunidades
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 15:54

Rituais inspirados na tradição cigana podem atrair amor, melhorar a vida financeira, abrir caminhos e despertar boas energias (Imagem: EnriqueDCorral | Shutterstock)
Rituais inspirados na tradição cigana podem atrair amor, melhorar a vida financeira, abrir caminhos e despertar boas energias Crédito: Imagem: EnriqueDCorral | Shutterstock

A tradição cigana é cercada por simbolismos, conexão com a natureza e rituais voltados para despertar a abundância, fortalecer a energia pessoal e abrir caminhos. Para esse povo, o amor e a prosperidade caminham lado a lado: quando estamos em equilíbrio com nossos sentimentos, também nos tornamos mais receptivos às oportunidades da vida. Com ingredientes simples e muita intenção, é possível realizar práticas inspiradas nessa sabedoria para movimentar as energias.

A seguir, confira 4 rituais ciganos para atrair amor e prosperidade!

1. Ritual para atrair um novo amor

Este ritual é indicado para quem deseja abrir o coração para viver uma nova história, fortalecendo o amor-próprio e a vibração afetiva.

Materiais

  • 1 vela rosa
  • 7 pétalas de rosa vermelha
  • Canela em pó
  • 1 pedaço de papel branco
  • Perfume que você costuma usar

Como fazer

Em uma sexta-feira, escreva no papel as qualidades que deseja encontrar em um relacionamento, evitando citar nomes de pessoas específicas. Borrife um pouco do seu perfume sobre o papel e coloque-o embaixo da vela rosa. Espalhe as pétalas ao redor e polvilhe uma pequena pitada de canela. Acenda a vela e mentalize seu coração feliz, leve e preparado para receber um amor saudável e recíproco. Ao final, guarde o papel por sete dias e depois descarte-o em um jardim.

2. Ritual para fortalecer um relacionamento

Se a intenção é renovar a sintonia entre o casal , esse ritual ajuda a estimular o diálogo, a cumplicidade e a harmonia.

Materiais

  • 2 velas cor-de-rosa
  • Mel
  • 1 prato branco

Como fazer

Passe um pouco de mel nas duas velas e coloque-as lado a lado sobre o prato. Acenda-as pensando na união, no respeito e na felicidade compartilhada. Faça uma oração de sua preferência pedindo equilíbrio para a relação e deixe as velas queimarem até o fim em um local seguro.

Com intenção e elementos simbólicos, é possível despertar prosperidade, crescimento financeiro e reconhecimento profissional (Imagem: Max kegfire | Shutterstock)
Com intenção e elementos simbólicos, é possível despertar prosperidade, crescimento financeiro e reconhecimento profissional Crédito: Imagem: Max kegfire | Shutterstock

3. Ritual para atrair prosperidade

A energia da prosperidade está relacionada ao movimento, à gratidão e à confiança de que novas oportunidades podem surgir.

Materiais

  • 1 vela dourada ou amarela
  • 7 moedas
  • Canela em pó
  • 1 folha de louro

Como fazer

Disponha as moedas formando um círculo. No centro, coloque a vela e a folha de louro. Polvilhe um pouco de canela ao redor e acenda a vela. Mentalize portas se abrindo, crescimento financeiro e reconhecimento profissional. Depois que a vela terminar de queimar, guarde uma das moedas na carteira como símbolo da prosperidade e utilize as demais normalmente, colocando-as em circulação para manter o fluxo da abundância.

4. Ritual para abrir caminhos

Quando tudo parece travado, a tradição cigana ensina que é importante renovar as energias para permitir que a vida volte a fluir.

Materiais

  • 1 copo com água
  • 1 colher de açúcar
  • 1 ramo de alecrim

Como fazer

Misture uma colher de açúcar na água e coloque o ramo de alecrim dentro do copo. Deixe-o próximo à porta de entrada da casa durante uma noite inteira, mentalizando que toda dificuldade está sendo dissolvida e que novas oportunidades chegam até você. Na manhã seguinte, despeje a água em um jardim ou vaso com plantas e agradeça pelas bênçãos que já estão a caminho.

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