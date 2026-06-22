Empresário volta ao ES após ficar mais de 50 dias retido na Bolívia

O empresário e desenvolvedor de softwares Rafael Darrouy, de 40 anos, chegou ao Espírito Santo na noite de domingo (21), após passar mais de 50 dias impedido de deixar a Bolívia devido à onda de protestos que bloqueia estradas e afeta o abastecimento de combustíveis no país. Durante o período em que esteve retido, ele perdeu o enterro do pai no Brasil.





Morador de Vila Velha, na Grande Vitória, Rafael viajava de carro pela América Latina com a namorada quando ficou preso na Bolívia. Na quinta-feira (18), para conseguir voltar ao Brasil, o casal enfrentou uma rota alternativa recém-liberada na região amazônica, em meio à mata.





Ao todo, os dois percorreram 3.505 quilômetros em uma viagem de retorno que durou quatro dias, com paradas em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e pernoites em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Araxá, em Minas Gerais. Segundo o empresário, o casal dirigiu, em média, das 7h às 21h.





Menos de 24 horas depois de atravessarem a fronteira, o presidente da Bolívia decretou estado de emergência diante da escalada da crise política e econômica no país. A medida ampliou os poderes do governo para mobilizar as Forças Armadas e remover bloqueios de estradas que já duram mais de 50 dias.





"Enquanto estávamos lá, havia muitos rumores de que poderia haver estado de exceção e uma escalada dos conflitos. Há pelo menos dez dias, alguns bolivianos falavam que colegas militares estavam sendo chamados e aquartelados, então a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. Menos de 24 horas após a nossa saída, isso aconteceu. A pressa que tivemos para sair não foi em vão", relatou Rafael.





Ao cruzar a fronteira por Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Rafael disse ter se emocionado. "Meu olho lacrimejou. Foi uma coisa muito difícil perder o meu pai e não poder sair. A primeira coisa que você vê quando chega à fronteira com Corumbá é uma placa da Receita Federal, tirei até foto. Conversamos em português com um policial federal. Foi uma mistura de alívio, emoção e tensão", contou.