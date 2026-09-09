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Flagrante

Filho é preso após agredir, ameaçar e extorquir mãe idosa em Nova Venécia

Publicado em

09 set 2026 às 09:26

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (8), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de agredir, ameaçar de morte e extorquir a própria mãe, uma idosa de 69 anos. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município, em conjunto com a Polícia Militar.


Segundo a polícia, a vítima procurou ajuda após ser agredida pelo filho. Durante o atendimento, os agentes apuraram que o homem vinha exigindo dinheiro da mãe para comprar drogas e a ameaçava de morte caso ela denunciasse as agressões ou solicitasse medidas protetivas. O suspeito teria dado chutes nos braços e nas pernas da idosa e também ameaçado matar a mãe e o padrasto caso o caso fosse comunicado às autoridades.


Diante do relato e do risco de novas agressões, equipes da Polícia Civil e do 2º Batalhão da Polícia Militar foram até a residência da família, no bairro Filomena. Com autorização da idosa, os policiais entraram no imóvel e localizaram o suspeito, que recebeu voz de prisão.


O homem foi levado para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e extorsão, no contexto da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos legais e o exame de corpo de delito, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Dois jovens morrem em confronto durante operação policial em Vila Valério

Publicado em 09/09/2026 às 09:57
Um terceiro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado
Durante a operação em Vila Valério foram apreendidas armas, munições, drogas, dinheiro, celulares, balaclava e microtubos Crédito: Divulgação | PCES


Dois jovens, de 23 e 24 anos, morreram após serem baleados durante uma operação das polícias Civil e Militar no Córrego do Ypiranga, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo a polícia, a ação tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão contra um homem investigado por homicídio. Um terceiro homem que estava no local conseguiu fugir e não foi localizado. Os nomes dos mortos não foram divulgados.


De acordo com a corporação, os três homens foram localizados em uma residência após um trabalho de investigação. Um deles estava na área externa do imóvel e, segundo a polícia, atirou contra os agentes antes de fugir em direção a uma região de mata. Os outros dois foram orientados a deixar a casa, mas não obedeceram.


Ainda segundo a polícia, durante a entrada das equipes no imóvel, um dos homens efetuou disparos contra os agentes. Os policiais reagiram e os dois jovens foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade de atendimento, mas não resistiram aos ferimentos.


No imóvel, foram apreendidas 46 tiras de maconha, 101 pinos de cocaína, duas pedras de cocaína e 51 pedras de crack, além de R$ 1,1 mil em espécie. Também foram encontrados quatro celulares, uma espingarda, uma pistola calibre .40 com uma munição na câmara, duas munições calibre .38 SPL, uma sacola com microtubos e uma balaclava.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Agência Brasil

Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados

Publicado em 09/09/2026 às 08:01

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.055 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 76 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 11 - 36 - 43 - 48 - 49.

54 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.793,09 cada. 2.787 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.111,21 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (10), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Agência Brasil

/ [email protected]
Agência Brasil
Em Vitória

Freezer explode e provoca incêndio em restaurante de Jardim Camburi; vídeo

Publicado em 09/09/2026 às 07:12

Um freezer localizado na copa de um restaurante explodiu e provocou um incêndio na manhã desta quarta-feira (9), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo o proprietário do estabelecimento, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o equipamento pegou fogo após a explosão.


Ainda de acordo com o proprietário, as chamas começaram a ser controladas por pessoas que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate final ao incêndio.


Ninguém ficou ferido. Segundo o proprietário, a estrutura do restaurante foi preservada.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acidente

Carro capota na BR 482 e motorista não é encontrado em Dores do Rio Preto

Publicado em 08/09/2026 às 19:50
Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (7), na zona rural do município
Testemunhas disseram à PM que o condutor teria sido socorrido pelo Samu, mas ele não foi localizado em hospitais da região Divulgação | PMES

Um Toyota Yaris foi encontrado sem o motorista após um acidente na BR 482, na zona rural de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (7). Testemunhas relataram à Polícia Militar que o condutor perdeu o controle do carro em uma curva, bateu contra um barranco e, em seguida, capotou.


Ainda segundo os relatos feitos à PM, o motorista teria sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192)A corporação fez consultas em hospitais de Guaçuí e de Espera Feliz, em Minas Gerais, além da Central do Samu, mas não conseguiu localizar o condutor.


De acordo com a PM, o veículo estava com a documentação regular e nenhum material ilícito foi encontrado. O carro foi retirado do local por um guincho particular.


A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Rodoviária Federal e Civil para saber se o motorista foi localizado e aguarda retorno.

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Caso aconteceu no Córrego da Areia

Homem é encontrado morto enquanto pescava em São Mateus

A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, desacato e desobediência.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Homem é encontrado morto enquanto pescava em São Mateus

Publicado em 08/09/2026 às 19:28
Caso aconteceu no Córrego da Areia
Angelo Marcos Souza Ferreira Monte Lazaro, de 54 anos, estava pescando e foi encontrado pelo irmão com a cabeça submersa na água Reprodução | Montagem A Gazeta

Um homem de 54 anos, identificado como Angelo Marcos Souza Ferreira Monte Lazaro, foi encontrado morto enquanto pescava no Córrego da Areia, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o irmão da vítima foi ao quartel da corporação para relatar a ocorrência. 


Aos militares, ele relatou que o homem estava pescando e, posteriormente, foi encontrado com a cabeça submersa na água. Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, a vítima já estava morta.


A reportagem procurou a Polícia Civil para saber qual foi o encaminhamento dado ao corpo e se as circunstâncias da morte serão investigadas, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Prisão em flagrante

Mulher é presa com 51 pedras de crack escondidas em pacote de fumo no ES

Publicado em 08/09/2026 às 19:05

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas em uma praça no Centro de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (8). Segundo a Polícia Civil, ela já era investigada pelo crime. A ação contou com o apoio de câmeras do sistema de videomonitoramento e da Guarda Civil Municipal.


De acordo com a corporação, durante a abordagem, foram encontradas 51 pedras de crack escondidas dentro de um pacote de fumo. O celular da suspeita também foi apreendido. Ainda segundo a polícia, enquanto era algemada, a mulher teria resistido à prisão, entrado em luta corporal com um dos agentes e cuspido no rosto de um policial.


Durante o transporte na viatura, conforme a Polícia Civil, a mulher permaneceu alterada, desobedeceu às determinações dos agentes e bateu repetidamente no compartimento destinado aos detidos. A corporação informou que ela sofreu um corte na cabeça em decorrência dessas batidas.


A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, resistência, desacato e desobediência. Após os procedimentos, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Areinha

Homem é morto com ao menos 10 tiros ao sair do trabalho em Viana

Publicado em 08/09/2026 às 18:39
Homem que trabalhava em centro de distribuição é morto a tiros em Viana
Homem que trabalhava em centro de distribuição é morto a tiros em Viana Tarciane Vasconcelos

Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (8), no bairro Areinha, em Viana. Segundo informações iniciais, a vítima seria detenta do sistema prisional e trabalhava em um centro de distribuição de alimentos. O homem foi encontrado caída ao lado de uma motocicleta.


Conforme apuração da TV Gazeta, o homem estaria deixando o turno de trabalho quando foi surpreendido por criminosos encapuzados. Os suspeitos estariam dentro de um carro estacionado do lado de fora do estabelecimento.


Ainda segundo a apuração, a vítima foi atingida por pelo menos dez disparos, principalmente na região da cabeça. 


A empresa onde o homem trabalhava informou que mantém parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para empregar detentos em processo de ressocialização.


De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). corporação informou que somente após a conclusão das diligências haverá mais informações sobre o caso e eventuais detenções.


* Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. 

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Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar mulher em Piúma

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Religião

Padre de Vila Velha é nomeado bispo pelo Papa Leão XIV

Publicado em 08/09/2026 às 17:45
Nomeação foi divulgada nesta terça-feira (8), pela Arquidiocese de Vitória
O padre José Paulino Neto, de Vila Velha, foi nomeado bispo da Diocese de Porto Nacional, em Tocantins, pelo Papa Leão XIV Divulgação | Arquidiocese de Vitória

O padre José Paulino Francisco Neto, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória, foi nomeado pelo Papa Leão XIV como bispo da Diocese de Porto Nacional, no Tocantins. A nomeação foi divulgada nesta terça-feira (8) pela Arquidiocese de Vitória. 


Natural de Comercinho, em Minas Gerais, José Paulino é sacerdote incardinado na Diocese de Araçuaí (MG). Ele chegou ao Espírito Santo em 2020 e atuou como pesquisador e coordenador paroquial na Paróquia Sagrada Família, em Jardim Camburi, Vitória. Também foi administrador da Paróquia São Pedro Apóstolo, em São Pedro, e vigário da Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, ambas na Capital.


Nas redes sociais, a Arquidiocese de Vitória manifestou alegria com a nomeação e destacou a presença e o serviço do religioso junto à comunidade.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Lei Maria da Penha

Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar mulher em Piúma

Publicado em 08/09/2026 às 15:55

Um homem de 55 anos foi preso preventivamente por suspeita de ameaçar e descumprir uma medida protetiva de urgência concedida a uma mulher de 52, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (8). O homem é indiciado por descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal qualificada e ameaça majorada, no contexto da Lei Maria da Penha.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado em julho. Na ocasião, o suspeito teria se aproximado da vítima em um estabelecimento comercial, segurado o braço dela e dado um tapa no ombro. Além disso, ele teria utilizado uma garrafa de cerveja para intimidá-la enquanto fazia ameaças.


O homem foi localizado e preso em casa. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde a prisão aconteceu não foram divulgados para preservar a identidade da vítima.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Aniversário da Capital

Vitória celebra 475 anos com nova Praça Inclusiva no Parque Moscoso

Publicado em 08/09/2026 às 13:27
Inauguração de Praça Inclusiva no Parque Moscoso
Inauguração de Praça Inclusiva no Parque Moscoso. Leonardo Silveira | PMV

O Parque Moscoso recebeu mais um espaço de lazer, inaugurado na manhã desta terça-feira (8), aniversário dos 475 anos de Vitória. Agora, o espaço também tem uma Praça Inclusiva Viver Vitória, que atende a crianças com e sem deficiência, considerando diferentes níveis de mobilidade e de habilidades.

A partir de equipamentos que permitem diferentes formas de interação e participação, a Praça Inclusiva amplia a oferta de espaços públicos acessíveis, sendo voltada para que as crianças possam brincar juntas, com mais autonomia e segurança. Esta é a segunda unidade inaugurada pela Prefeitura, com a primeira sendo disponibilizada para a população em abril deste ano, na Praça dos Desejos.


O novo espaço foi instalado na área onde funcionava o Parque Kids. E, agora, com essa nova praça, a refeitura espera promover integpração, desenvolvimento e igualdade de oportunidades no uso do espaço público, já que a estrutura também é pensada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Inauguração de Praça Inclusiva no Parque Moscoso
Inauguração de Praça Inclusiva no Parque Moscoso, nesta terça-feira (8). Leonardo Silveira | PMV
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