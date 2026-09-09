Filho é preso após agredir, ameaçar e extorquir mãe idosa em Nova Venécia

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (8), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de agredir, ameaçar de morte e extorquir a própria mãe, uma idosa de 69 anos. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município, em conjunto com a Polícia Militar.





Segundo a polícia, a vítima procurou ajuda após ser agredida pelo filho. Durante o atendimento, os agentes apuraram que o homem vinha exigindo dinheiro da mãe para comprar drogas e a ameaçava de morte caso ela denunciasse as agressões ou solicitasse medidas protetivas. O suspeito teria dado chutes nos braços e nas pernas da idosa e também ameaçado matar a mãe e o padrasto caso o caso fosse comunicado às autoridades.





Diante do relato e do risco de novas agressões, equipes da Polícia Civil e do 2º Batalhão da Polícia Militar foram até a residência da família, no bairro Filomena. Com autorização da idosa, os policiais entraram no imóvel e localizaram o suspeito, que recebeu voz de prisão.





O homem foi levado para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e extorsão, no contexto da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos legais e o exame de corpo de delito, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.