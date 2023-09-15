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Doença

"Debilitada e esquecida": Cleo descreve diagnóstico de TDAH e Tireoidite de Hashimoto

Artista falou sobre descoberta de doença autoimune durante podcast nesta quinta-feira (14); veja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 11:36

Recentemente, Cleo renovou os votos do seu casamento de um ano com Leandro D'Lucca
Cleo revelou em podcast que possui TDAH e Tireoidite de Hashimoto  Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Cleo deu detalhes, em entrevista a um podcast nesta quinta-feira, 14, sobre quando descobriu o diagnóstico de TDAH. A artista também comentou sobre como foi diagnosticada com a Tireoidite de Hashimoto.
Em depoimento ao podcast Pod Delas, Cleo comentou que soube da doença autoimune (Tireoidite de Hashimoto) ao notar sintomas de exaustão. "Me sentia totalmente debilitada, esquecida, cansava rápido, tonta, tinha que ficar deitada. O tratamento não deu certo e procurei um médico que me ajudou a desinflamar o organismo", afirmou.
Já sobre o transtorno de déficit de atenção (TDAH), a cantora diz ter sido diagnosticada após a pandemia. Segundo Cleo, o psiquiatra chegou a entrevistar sua mãe, Gloria Pires, para traçar o diagnóstico. "O médico entrevistou minha mãe mandou questionário para mim e diagnosticou. Tenho desde criança e tudo leva a crer que nasci com TDAH. Ficava muito entendiada de tudo. Tinha tédio de tudo".
Assista abaixo ao podcast com o depoimento:
Nesta mesma semana, na segunda-feira, 11, Lexa revelou que também tem a Tireoidite de Hashimoto. "A minha memória parece que é meio curta, tenho esquecimentos o tempo inteiro. Percebi algumas coisas, mas o esquecimento era o pior de todos. Quando recebi o diagnóstico, fiquei muito triste. Ninguém quer ter uma doença autoimune", disse.

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