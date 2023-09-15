  • Rafa Kalimann diz ter descoberto traição de ex ao encontrar mensagem "comprometedora"
Babado!

Rafa Kalimann diz ter descoberto traição de ex ao encontrar mensagem "comprometedora"

Ex-BBB contou que soube de infidelidade ao mexer no celular do ex-parceiro: "Era coisa séria"
Agência Estado

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 11:13

Rafa Kalimann
Em entrevista a Sabrina Sato e Marcelo Adnet, Rafa Kalimann falou sobre traição nos relacionamentos Crédito: Reprodução/Instagram/@rafakalimann
Rafa Kalimann revelou que já descobriu a traição de um namorado ao mexer no celular do parceiro. A influenciadora falou sobre o assunto nesta quinta-feira, 14.
Em entrevista ao programa Sobre Nós Dois, ela disse: "Não gosto de mexer, até porque tenho medo de achar! Vai que eu acho, vou ter que lidar com isso". Sem revelar o nome do ex-namorado, ela contou que pediu que ele enviasse algumas fotos para ela.
O namorado em questão disse que ela poderia mexer no celular dele. "Ele recebeu uma mensagem de uma ex dele na hora que eu estava com o telefone, selecionando as fotos. Era uma resposta comprometedora. Eu abri na hora! Não era coisa boba, não. Era coisa de meses, era coisa séria", contou.
O programa apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet foi gravado antes da ex-BBB anunciar o término de seu relacionamento com Antonio Bernardo Palhares. Após quatro meses juntos, os dois anunciaram a separação nesta terça-feira, 12, nas redes sociais.

