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Luto

Rico Tavares, maquiador dos famosos, morre aos 46 anos após atropelamento

Ricardo estava internado desde agosto no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em estado grave
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 11:29

Rico Tavares, maquiador dos famosos, sofreu um acidente no último dia 22
Rico Tavares, maquiador dos famosos, morreu nesta sexta (15) Crédito: Reprodução/Instagram
Morreu nesta sexta-feira, 15, o maquiador Ricardo Tavares, o Rico Tavares, conhecido por ter maquiado celebridades. Ele estava internado desde agosto no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em estado grave após um atropelamento.
A informação foi confirmada por uma postagem feita no Instagram de Regina Casé, uma das amigas do maquiador, que publicou uma sequência de registros de Rico ao lado dela e de sua família. "Esse doce de amigo que, durante tantos e tantos anos, cuidou de mim como maquiador, cuidava de toda minha família com esse carinho que nos emociona nestas fotos todas", escreveu.
Regina relembrou lembranças ao lado de Ricardo e, entre elas, o trabalho do maquiador no set de Que Horas Ela Volta?. Segundo a atriz, ele dizia que passou a amar árvores depois de trabalhar ao lado dela no programa Um Pé de Quê?. "Vou escolher uma árvore bem bonita para plantar em seu nome", declarou a artista.
Ricardo já maquiou nomes como Isis Valverde, Maitê Proença, Claudia Ohana, Letícia Spiller, Dani Suzuki e Paulo Gustavo. Ele era um profissional querido e admirado no meio. "Ricardinho é um dos melhores make up artist do nosso País. Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que mágico", escreveu Dani em uma postagem em que falava do maquiador, a quem chamava de "irmão".
A atriz foi a responsável por compartilhar atualizações sobre o estado de saúde de Rico e o acompanhou durante a internação. No último dia 1º, a artista havia contado que o maquiador havia aberto os olhos pela primeira vez depois do acidente.
Ricardo havia sofrido um grave traumatismo craniano e um trauma na coluna cervical. Ele também enfrentava uma pneumonia.

ENTENDA O CASO

Ricardo Tavares foi encontrado, internado em estado grave, no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, após ter desaparecido por dois dias dias. Ele havia saído de um sítio em Itaboraí para levar plantas a uma casa em Itaipuaçu e foi vítima de um atropelamento na rodovia RJ-104, em São Gonçalo.
De acordo com O Globo, o acidente ocorreu na terça-feira, por volta das 20h34min, e ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado ao hospital sem identificação. No hospital, após ser estabilizado, ele foi encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde permaneceu entubado e sob monitoramento constante.
Dani Suzuki havia divulgado o desaparecimento dele em várias publicações no Instagram. Ela esperava que Ricardo dormisse em sua casa na quarta-feira,23, pois tinham planos de gravar juntos na quinta. No entanto, ele não deu notícias.

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