TDAH em adultos vai além da falta de foco: conheça sinais que caracterizam o transtorno

A pessoa pode saber exatamente o que precisa fazer e, ainda assim, ter dificuldade para iniciar ou concluir uma tarefa. Esse padrão pode gerar culpa e a sensação de incapacidade. “Uma característica frequentemente relatada por adultos com TDAH é a dificuldade de transformar intenção em ação. A pessoa sabe que precisa realizar determinada atividade, mas encontra uma barreira para começar, manter a atenção ou organizar as etapas necessárias. Isso não deve ser confundido automaticamente com falta de esforço”, afirma o Dr. Rafael Fabri.