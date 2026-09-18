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Feminicídio

Suspeito de matar namorada a tiros é preso em Montanha

Homem de 19 anos se apresentou à delegacia, confessou ter feito o disparo e alegou que o tiro foi acidental

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 18:28

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

18 set 2026 às 18:28
Crime aconteceu no bairro Cypreste
Janety Alves, de 40 anos, era natural da cidade, trabalhava como monitora de ônibus escolar e deixa três filhos; suspeito fugiu após o crime e não foi localizado Acervo familiar

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de matar a namorada em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido após o suspeito se apresentar na delegacia do município. 


A vítima, Janety Alves, de 40 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (17), em um apartamento no bairro Cypreste. De acordo com a Polícia Militar, moradores da região ouviram uma mulher gritando por socorro e, em seguida, um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo. Quando os militares entraram no imóvel, encontraram Janety caída no chão, já sem sinais vitais, com uma lesão no peito aparentemente provocada por um tiro.


Testemunhas relataram à PM que houve uma discussão no apartamento antes do disparo. Elas também contaram que, logo depois, duas pessoas deixaram o local em uma motocicleta. Os policiais realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado naquele momento.


O suspeito foi identificado pela Polícia Civil ainda na noite de quinta-feira (17). Segundo a corporação, o homem se apresentou na Delegacia de Polícia de Montanha após perceber que estava sendo procurado.


"Durante o depoimento, o suspeito confessou ter efetuado o disparo, mas alegou que o tiro foi acidental. Segundo as investigações, ele e a vítima mantinham um relacionamento havia cerca de três meses", disse o delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Polícia de Montanha e de Ponto Belo.


A Polícia Civil informou que o suspeito será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo de Janety foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares. 

Família soube que Janety era agredida e ameaçada

A filha de Janety disse que soube por vizinhos que a mãe vinha sofrendo agressões frequentes. Segundo ela, na quarta-feira (16), ligou para Janety, que estava na casa do suspeito. Durante a chamada, ouviu o homem ameaçar a namorada e colocá-la em uma geladeira — uma referência a um crime que ocorreu no mesmo município em agosto.


O irmão de Janety, Paulo Pereira Medina Silva, descreveu a irmã como uma pessoa alegre, trabalhadora e querida na cidade. Segundo ele, a família vive um momento difícil e ainda tenta processar o ocorrido. "Ninguém esperava que isso pudesse acontecer", disse.

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