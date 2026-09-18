Já experimentou carne de jaca? Veja como fazer essa opção vegana para diferentes recheios

Unte uma faca e uma tábua com um pouco de óleo para evitar que a seiva da jaca grude. Corte a jaca verde em pedaços grandes e coloque em uma panela de pressão. Cubra com água, tampe e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair completamente e escorra. Com a jaca ainda morna, retire a casca, as sementes e a parte mais firme do miolo. Desfie a polpa com um garfo até obter uma textura semelhante à de carne desfiada .