Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Já experimentou carne de jaca? Veja como fazer essa opção vegana para diferentes recheios
Gastronomia

Já experimentou carne de jaca? Veja como fazer essa opção vegana para diferentes recheios

De sabor suave e textura fibrosa, a fruta absorve bem os temperos e pode ser usada em tortas, sanduíches e outros preparos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 18:54

Carne de jaca (Imagem: The Image Party | Shutterstock)
Carne de jaca Crédito: Imagem: The Image Party | Shutterstock

Versátil e bastante presente na culinária brasileira, a jaca é uma fruta tropical de grande porte, conhecida pela polpa aromática e adocicada. Além de ser consumida fresca, ela também pode ser utilizada no preparo de diferentes receitas, tanto doces quanto salgadas. Quando verde, sua textura fibrosa permite desfiá-la e utilizá-la como alternativa vegetal em pratos que tradicionalmente levam carne, tornando-a uma excelente opção para recheios de coxinhas, tortas, sanduíches e outras receitas veganas.

Abaixo, confira uma forma simples de preparar a carne de jaca!

1. Carne de jaca

Ingredientes

  • 1 jaca verde
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
  • Óleo para untar

Modo de preparo

Unte uma faca e uma tábua com um pouco de óleo para evitar que a seiva da jaca grude. Corte a jaca verde em pedaços grandes e coloque em uma panela de pressão. Cubra com água, tampe e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair completamente e escorra. Com a jaca ainda morna, retire a casca, as sementes e a parte mais firme do miolo. Desfie a polpa com um garfo até obter uma textura semelhante à de carne desfiada .

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 3 minutos, até dourarem. Adicione a jaca desfiada, a páprica, a cúrcuma, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino moída. Refogue por 5 minutos para envolver a jaca nos temperos. Adicione 1/2 xícara de chá de água, reduza o fogo e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo de vez em quando, até a água secar parcialmente e a jaca ficar macia e bem temperada. Desligue o fogo e utilize como recheio em diferentes preparos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Wahine Bodyboarding Pro 2026
Namika Yamashita é campeã mundial, e Maylla Venturin é a única capixaba na briga pelo título do Wahine
Imagem de destaque
Chefes de empresas de tecnologia pedem desaceleração da IA — mas o que a China pensa?
Imagem de destaque
Raiva é uma doença grave: veja como identificar sinais nos animais e prevenir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados