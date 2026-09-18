AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Namika Yamashita é campeã mundial, e Maylla Venturin é a única capixaba na briga pelo título do Wahine
Bodyboarding

Namika Yamashita é campeã mundial, e Maylla Venturin é a única capixaba na briga pelo título do Wahine

Neymara Carvalho e Luna Hardman deixaram a disputa da Pro nas quartas de final

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 19:56

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

18 set 2026 às 19:56
Wahine Bodyboarding Pro 2026
IBC ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro/Tâmina Adorian

A japonesa Namika Yamashita foi a vencedora do Circuito Mundial de Bodyboarding de 2026 nesta sexta-feira, em Jacaraípe, na Serra (ES). A atleta confirmou o título mundial ao vencer as quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro, avançando na competição com 11,25 pontos, contra 7,50 da portuguesa Joana Schenker.


“Estou muito feliz por conquistar o título de campeã mundial. Ainda não caiu totalmente a ficha, mas acho que vou começar a sentir essa emoção daqui a pouco, e estou ansiosa por isso. A disputa continua, e agora quero buscar a vitória nesta etapa", diz Namika.


Com o título mundial já definido, o troféu da etapa segue em aberto e a capixaba Maylla Venturin é a única brasileira ainda na briga pelo título da categoria Pro. Maylla venceu uma bateria equilibrada nas quartas de final contra a japonesa Yuka Nishimura, somando 12,25 pontos (6,75 + 5,50), contra 11,50 da adversária, garantindo a vaga na semifinal.


“Esse evento é muito especial. Ter pessoas próximas da gente, pessoas que torcem pela gente, que gostam da gente, pertinho, sentindo essa energia, é muito importante. Eu saí da água e vieram pessoas me abraçar, falar comigo, pessoas que moram aqui em Jacaraípe e torcem por mim. Fiquei muito feliz com esse carinho, com a turma dos garis também, que é muito especial. A gente está em casa, e sentir todo esse carinho faz meu coração ficar cheio e quentinho”, diz Maylla.


Wahine Bodyboarding Pro 2026
IBC ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro/Tâmina Adorian

Luna Hardman fica fora da disputa pelo título mundial


A portuguesa Alice Teotónio, de 17 anos, será a adversária de Maylla. Ela avançou às semifinais da categoria Pro ao superar a brasileira Luna Hardman nas quartas de final, em uma das baterias mais apertadas desta sexta-feira. Luna começou o dia como a única brasileira ainda com chances de conquistar o Circuito Mundial, mas viu Namika levantar o troféu e seguiu em busca do título da etapa.


Luna conseguiu a liderança a poucos minutos do fim da bateria, mas Alice acabou vencendo por 13,00 a 12,60. A portuguesa somou notas 7,50 e 5,50, enquanto Luna fez 7,10 e 5,50. Com o resultado, a brasileira encerrou sua participação na categoria Pro e Alice garantiu uma vaga entre as quatro melhores da etapa. A outra semifinal será entre a portuguesa Filipa Broeiro e Namika Yamashita.

“Hoje passei às semifinais nas duas categorias, Pro e Júnior, e estou muito feliz por isso. Tive as quartas de final das duas categorias em um intervalo muito curto, então precisei administrar bem a minha energia e sair mais cedo da primeira bateria. Estou muito feliz com o resultado e agora vamos ver o que acontece”, afirma Alice.

Alice ainda voltou ao mar nesta sexta-feira pela categoria Júnior, superou a brasileira Sophia Veiga nas quartas de final, por 12,00 a 7,50, e também se classificou para a semifinal da categoria – terá pela frente a brasileira Melissa Souza. A outra semifinal será entre a portuguesa Luana Dourado e a francesa Émie Padois. Com a eliminação de Luna, Maylla Venturin passa a ser a única brasileira na disputa pelo título da categoria Pro. E Alice segue viva na Pro e na Júnior, podendo terminar a etapa disputando dois troféus.
Wahine Bodyboarding Pro 2026
IBC ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro/Tâmina Adorian

Neymara Carvalho cai nas quartas de final


Pentacampeã mundial e idealizadora e realizadora do Wahine, a brasilera Neymara Carvalho também chegou às quartas de final depois de vencer bem a sexta rodada, somando 12,25 pontos (7,25 + 5,00), superando a portuguesa Joana Schenker, que fez 10,25, e a compatriota Nicole Calheiros, com 8,00.


Nas quartas, no entanto, Neymara acabou eliminada pela portuguesa Filipa Broeiro. A brasileira somou 10,75 pontos (6,25 + 4,50), enquanto Filipa avançou com 12,15 (6,40 + 5,75). Após a bateria, Neymara destacou que o esporte vai muito além dos resultados e falou sobre sua relação com a renovação do bodyboarding e com a formação das novas gerações.


“Esporte é isso, né? Às vezes a gente pega uma onda boa, às vezes não. Eu tentei, me concentrei bastante, mas não deu. Parabenizar a Filipa, que está super bem esse ano. Eu estou no esporte, quero títulos, quero vitórias, mas é muito mais do que isso. Eu quero ver a renovação do esporte, quero trabalhar realmente com esporte. Eu amo isso, amo incentivar a nova geração e a gente tem recorde de inscritas na categoria Júnior, fruto, eu sei muito, de uma atitude minha lá atrás. Então isso é uma grande felicidade”, afirma Neymara.


Wahine Bodyboarding Pro 2026
IBC ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro/Tâmina Adorian

Sábado é dia de Final Day no Wahine


O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro termina neste sábado, com as semifinais, finais e premiações das três categorias em disputa na Praia do Solemar (ES): Pro Women, Junior Women e Master Women. Na categoria Master, Soraia Rocha, biicampeã mundial profissional, avançou após vencer Juliana Dourado por 11,75 (6,50+5,25) a 7,75.


Ela vai enfrentar Joselani Amorim, que teve a maior pontuação da fase, 14,50, ao superar Maylla Venturin (9,25). A outra semifinal terá um confronto entre Marta Leitão, de Portugal, e Elizangela Fragoso, do Brasil. Marta venceu Nicole Calheiros por 12,00 a 10,25, enquanto Elizangela superou Francis Aoto por 10,50 a 8,75.


Wahine Bodyboarding Pro 2026
IBC ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro/Tâmina Adorian
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

esporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho na BR 101 Norte que corta a Reserva do Sooretama
ANTT suspende testes de velocidade média de radares em rodovias
Imagem de destaque
Samarco planeja retomar 100% das operações a partir de 2028
Alex de Almeida Barros foi condenado a 24 anos de prisão por matar Euzineia Loyola Baptista no ES
Homem que matou noiva e jogou corpo em piscina é condenado a 24 anos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados