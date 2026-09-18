Namika Yamashita é campeã mundial, e Maylla Venturin é a única capixaba na briga pelo título do Wahine

A japonesa Namika Yamashita foi a vencedora do Circuito Mundial de Bodyboarding de 2026 nesta sexta-feira, em Jacaraípe, na Serra (ES). A atleta confirmou o título mundial ao vencer as quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro, avançando na competição com 11,25 pontos, contra 7,50 da portuguesa Joana Schenker.





“Estou muito feliz por conquistar o título de campeã mundial. Ainda não caiu totalmente a ficha, mas acho que vou começar a sentir essa emoção daqui a pouco, e estou ansiosa por isso. A disputa continua, e agora quero buscar a vitória nesta etapa", diz Namika.





Com o título mundial já definido, o troféu da etapa segue em aberto e a capixaba Maylla Venturin é a única brasileira ainda na briga pelo título da categoria Pro. Maylla venceu uma bateria equilibrada nas quartas de final contra a japonesa Yuka Nishimura, somando 12,25 pontos (6,75 + 5,50), contra 11,50 da adversária, garantindo a vaga na semifinal.





“Esse evento é muito especial. Ter pessoas próximas da gente, pessoas que torcem pela gente, que gostam da gente, pertinho, sentindo essa energia, é muito importante. Eu saí da água e vieram pessoas me abraçar, falar comigo, pessoas que moram aqui em Jacaraípe e torcem por mim. Fiquei muito feliz com esse carinho, com a turma dos garis também, que é muito especial. A gente está em casa, e sentir todo esse carinho faz meu coração ficar cheio e quentinho”, diz Maylla.



