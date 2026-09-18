Namika Yamashita é campeã mundial, e Maylla Venturin é a única capixaba na briga pelo título do Wahine

A japonesa Namika Yamashita foi a vencedora do Circuito Mundial de Bodyboarding de 2026 nesta sexta-feira, em Jacaraípe, na Serra (ES). A atleta confirmou o título mundial ao vencer as quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro, avançando na competição com 11,25 pontos, contra 7,50 da portuguesa Joana Schenker.
“Estou muito feliz por conquistar o título de campeã mundial. Ainda não caiu totalmente a ficha, mas acho que vou começar a sentir essa emoção daqui a pouco, e estou ansiosa por isso. A disputa continua, e agora quero buscar a vitória nesta etapa", diz Namika.
Com o título mundial já definido, o troféu da etapa segue em aberto e a capixaba Maylla Venturin é a única brasileira ainda na briga pelo título da categoria Pro. Maylla venceu uma bateria equilibrada nas quartas de final contra a japonesa Yuka Nishimura, somando 12,25 pontos (6,75 + 5,50), contra 11,50 da adversária, garantindo a vaga na semifinal.
“Esse evento é muito especial. Ter pessoas próximas da gente, pessoas que torcem pela gente, que gostam da gente, pertinho, sentindo essa energia, é muito importante. Eu saí da água e vieram pessoas me abraçar, falar comigo, pessoas que moram aqui em Jacaraípe e torcem por mim. Fiquei muito feliz com esse carinho, com a turma dos garis também, que é muito especial. A gente está em casa, e sentir todo esse carinho faz meu coração ficar cheio e quentinho”, diz Maylla.
Luna Hardman fica fora da disputa pelo título mundial
A portuguesa Alice Teotónio, de 17 anos, será a adversária de Maylla. Ela avançou às semifinais da categoria Pro ao superar a brasileira Luna Hardman nas quartas de final, em uma das baterias mais apertadas desta sexta-feira. Luna começou o dia como a única brasileira ainda com chances de conquistar o Circuito Mundial, mas viu Namika levantar o troféu e seguiu em busca do título da etapa.
Neymara Carvalho cai nas quartas de final
Pentacampeã mundial e idealizadora e realizadora do Wahine, a brasilera Neymara Carvalho também chegou às quartas de final depois de vencer bem a sexta rodada, somando 12,25 pontos (7,25 + 5,00), superando a portuguesa Joana Schenker, que fez 10,25, e a compatriota Nicole Calheiros, com 8,00.
Nas quartas, no entanto, Neymara acabou eliminada pela portuguesa Filipa Broeiro. A brasileira somou 10,75 pontos (6,25 + 4,50), enquanto Filipa avançou com 12,15 (6,40 + 5,75). Após a bateria, Neymara destacou que o esporte vai muito além dos resultados e falou sobre sua relação com a renovação do bodyboarding e com a formação das novas gerações.
“Esporte é isso, né? Às vezes a gente pega uma onda boa, às vezes não. Eu tentei, me concentrei bastante, mas não deu. Parabenizar a Filipa, que está super bem esse ano. Eu estou no esporte, quero títulos, quero vitórias, mas é muito mais do que isso. Eu quero ver a renovação do esporte, quero trabalhar realmente com esporte. Eu amo isso, amo incentivar a nova geração e a gente tem recorde de inscritas na categoria Júnior, fruto, eu sei muito, de uma atitude minha lá atrás. Então isso é uma grande felicidade”, afirma Neymara.
Sábado é dia de Final Day no Wahine
O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro termina neste sábado, com as semifinais, finais e premiações das três categorias em disputa na Praia do Solemar (ES): Pro Women, Junior Women e Master Women. Na categoria Master, Soraia Rocha, biicampeã mundial profissional, avançou após vencer Juliana Dourado por 11,75 (6,50+5,25) a 7,75.
Ela vai enfrentar Joselani Amorim, que teve a maior pontuação da fase, 14,50, ao superar Maylla Venturin (9,25). A outra semifinal terá um confronto entre Marta Leitão, de Portugal, e Elizangela Fragoso, do Brasil. Marta venceu Nicole Calheiros por 12,00 a 10,25, enquanto Elizangela superou Francis Aoto por 10,50 a 8,75.