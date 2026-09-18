Homem que matou noiva e jogou corpo em piscina é condenado a 24 anos no ES

O homem que matou a noiva e jogou o corpo dela em uma piscina foi condenado a 24 anos de prisão, em regime fechado no Espírito Santo. A sentença foi proferida na quinta-feira (17), após o Tribunal de Justiça determinar que o acusado fosse julgado novamente.
Alex de Almeida Barros, de 48 anos, responde pela morte de Euzineia Loyola Baptista, ocorrida em agosto de 2020. Ele já havia passado pelo Tribunal do Júri em 2024, mas os jurados tinham afastado as qualificadoras de feminicídio e de uso de asfixia.
O Ministério Público do Espírito Santo recorreu da decisão e conseguiu um novo julgamento, no qual foi reconhecido que Alex cometeu um homicídio qualificado por asfixia e feminicídio, já que o crime envolve violência doméstica e relação íntima entre o acusado e a vítima.
Alex também é considerado suspeito de matar outra mulher, Rosi Mari Marcelly Ayala, de 52 anos, encontrada morta e em estado de decomposição dentro de um apartamento em Guarapari, em maio deste ano.
Depois da morte de Rosi, o suspeito fugiu com o carro da vítima e foi preso na cidade de Rio Casca (MG), após tentar colocar fogo no próprio corpo.
As investigações apontam que Alex tentava receber cerca de R$ 300 mil da venda de um imóvel da mulher e teria usado o celular de Rosi para enviar mensagens a conhecidos, solicitando transferências e cobranças em nome dela.
Rosi Mari era mãe de um filho. Natural de Goiás, ela morava no Espírito Santo há dois anos.
Em 18 de agosto de 2020, Euzineia Loyola Baptista foi encontrada morta com sinais de estrangulamento no sítio da família dela, no município de Anchieta, onde havia passado o fim de semana com o noivo e outros parentes.
A vítima morava com os pais no bairro Kubitschek, em Guarapari, e parou de fazer contato na manhã anterior, quando saiu acompanhada do noivo com destino a Vitória.
Preocupados, os familiares ligaram para Alex, que disse que a noiva havia embarcado em um ônibus para o bairro onde morava, mas a mulher nunca chegou.
Familiares ligaram para um vizinho do sítio e pediram para ele ver se ela estava lá. O vizinho foi até o local e estranhou o comportamento dos cachorros, que latiam em direção à piscina, coberta com uma lona.
Ao retirar a proteção, o vizinho encontrou o corpo de Euzineia e não havia sinais de arrombamento na casa, segundo a família. O corpo da vítima foi sepultado dias depois, em Guarapari.
Alex foi preso em 22 de agosto, em Venda Nova do Imigrante. Na época, segundo o delegado Luiz Carlos Pascoal, havia um mandado de prisão temporária contra o suspeito. A localização dele foi descoberta após uma internação.
“O procurado deu entrada no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, depois de ter tentado suicídio. O mandado foi repassado à Polícia Militar e ao delegado de plantão de Venda Nova do Imigrante para demais providências", informou Pascoal.
Após receber alta médica, o suspeito foi encaminhado para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e, depois, ao presídio.
A autoria está confirmada, nós temos provas testemunhais e técnicas que apontam que ele é o autor. Em depoimento ao plantonista, o suspeito preferiu ficar em silêncio
Luiz Carlos Pascoal delegado
*Com informações do g1 ES