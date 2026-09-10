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Histórias que inspiram

Artesãs empreendedoras expõem trabalho em feira na Serra neste fim de semana

Evento promove produtos artesanais e destaca trajetórias de mulheres que conquistaram independência financeira com o trabalho manual

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 08:37

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

10 set 2026 às 08:37
Valcirleia Santos, 48 anos, conta que a confecção de bijuterias tornou-se sua principal fonte de renda Imac

Dez artesãs do Estado vão expor e colocar seus produtos à venda durante a Feira Mulheres Empreendedoras, que será realizada neste fim de semana, na Serra. A mostra ocorrerá no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Abrirá das 10h às 22h na sexta-feira (11) e no sábado (12), e das 12h às 21h no domingo (13). A entrada é franca.

Integrantes do Instituto de Mulheres em Ação pela Cidadania (Imac) vão expor seu trabalho na feira, que também tem por objetivo mostrar ao público diferentes trajetórias de empreendedoras que encontraram no artesanato uma forma de construir independência financeira. 


A expositora Valcirleia Santos, 48 anos, conta que iniciou no trabalho manual na pandemia, após deixar o serviço como auxiliar de serviços gerais para ajudar a cuidar da mãe. Hoje, a confecção de bijuterias tornou-se a principal fonte de renda.


Valcirleia explica que conheceu o instituto por meio dos eventos e que esse contato ampliou as possibilidades na profissão. Antes, a empreendedora divulgava suas peças principalmente pelas redes sociais, o que limitava as vendas. Além disso, a artesã fez cursos e participou de palestras sobre empreendedorismo e o papel da mulher no mercado de trabalho oferecidos pela instituição. Atualmente, Valcirleia participa das feiras promovidas pelo Imac há mais de três anos.


Para a presidente da entidade, Maria Bernadet Romania, a instituição busca proporcionar oportunidades para o protagonismo feminino, capacitando e divulgando o trabalho das empreendedoras. De acordo com Maria, iniciativas como a feira potencializam a participação social e contribuem para sustentabilidade e para a independência financeira das mulheres.


Gerente de Marketing do Shopping Mestre Álvaro, Amanda Duque destaca que acolher o evento é fundamental para as artesãs apresentarem os trabalhos e terem mais visibilidade. Mais do que conhecer e comprar os produtos, o público terá a oportunidade de conhecer histórias, talentos e negócios que nasceram a partir do conhecimento e da vontade de empreender, conclui Amanda. 

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