Hovawart: conheça o cachorro alemão que tem forte instinto protetor e apego à família

Ohovawarté uma antiga raça alemã desenvolvida principalmente para proteger propriedades, fazendas e famílias. Sua ligação com essa função aparece até mesmo no nome: “hovawart” tem origem em termos do alemão medieval associados à ideia de “guardião da propriedade” ou “guardião da fazenda”. Segundo o American Kennel Club (AKC), há referências a cães chamadoshovawartem textos e pinturas da Idade Média, o que demonstra que animais com essas características acompanham a história da Alemanha há vários séculos.
Atualmente, na América do Norte,conforme aAKC, essa raçaparticipa de organizações de busca e resgate, atividades de cães de terapia, provas de obediênciaede agilidade,além detreinamentocomocães de serviço.Abaixo, conheça as principais características dohovawart!
Uma raça que se destaca pelo tamanho e pela beleza
O hovawart possui um corpo forte, equilibrado e preparado para atividades que exigem resistência. Apesar do tamanho e da estrutura robusta, não deve transmitir uma aparência excessivamente pesada. Conforme o padrão apresentado pelo AKC, os machos medem aproximadamente de 63 a 70 centímetros na região da cernelha, enquanto as fêmeas costumam apresentar entre 58 e 65 centímetros.
A cabeça é proporcional ao corpo, e o focinho apresenta aproximadamente o mesmo comprimento do crânio. Os olhos, de formato oval, ajudam a conferir uma expressão atenta ao cachorro, enquanto as orelhas triangulares são caídas e posicionadas nas laterais da cabeça.
Outro aspecto marcante é a pelagem. Segundo o AKC, ohovawarttem pelos longos, fortes e levemente ondulados, que ficam mais compridos em determinadas regiões do corpo, como peito, barriga, parte posterior das pernas e cauda. A raça é encontrada em três variedades de cor: preto, preto com marcações douradas e loiro.
Vigilante, mas afetuoso com a família
A personalidade dohovawartestá diretamente relacionada à função para a qual a raça foi desenvolvida. Durante gerações, esses cachorros precisaram observar o ambiente, proteger propriedades e tomar decisões diante de situações diferentes. Como resultado, apresentam inteligência, segurança e um forte instinto de vigilância.
Segundo o AKC, ohovawarté um cachorro de trabalho leal, inteligente e confiável. Costuma criar vínculos intensos com a família e demonstra disposiçãopara protegê-la. Essa característica, entretanto, não significa que o animal deva apresentar agressividade sem motivo. Quando recebe socialização e educação adequadas, tende a aprender como se comportar diante de diferentes pessoas e situações.
A relação com desconhecidos pode ser mais reservada. Por ser naturalmente vigilante, ohovawartcostuma observar antes de se aproximar de alguém que não conhece. Dentro de casa, por outro lado, pode demonstrar um comportamento afetuoso e companheiro com as pessoas com quem convive.
Além da proximidade com a família, a raça precisa de atividades.Ohovawarté um cachorro ativo e necessita de exercícios físicos regulares. Caminhadas, brincadeiras , atividades ao ar livre e modalidades que estimulem suas habilidades podem contribuir para o bem-estar. Os desafios mentais também são importantes, já que a inteligência da raça faz com que tarefas repetitivas ou uma rotina com poucos estímulos possam se tornar pouco interessantes.
Cuidados com a alimentação e com a saúde
Uma alimentação completa e equilibrada, adequada à idade, ao peso e ao nível de atividade do cachorro, é importante para manter ohovawartsaudável. A quantidade de comida deve ser ajustada individualmente com orientação do médico-veterinário, principalmente porque excesso de calorias e pouca atividade física podem favorecer o ganho de peso.
Ohovawarté considerado uma raça geralmente saudável. Ainda assim,consultas veterinárias periódicas, vacinação, controle de parasitas, higiene bucal e exercícios regulares também fazem parte dos cuidados necessários ao longo da vida.
Um cachorro inteligente e independente
A inteligência dohovawartfavorece o aprendizado, mas a raça também apresenta independência e forte capacidade de tomar decisões.Esses cães respondem melhor a métodos de treinamento positivos. Recompensas, elogios e atividades variadas ajudam a manter o interesse durante as sessões e fortalecem a relação com o tutor.
A socialização, por sua vez,deve começar desde filhote , proporcionando contato gradual e seguro com diferentes pessoas, animais, ambientes, sons e situações. Esse processo é especialmente importante em uma raça naturalmente vigilante, pois ajuda o cachorro a distinguir acontecimentos comuns de situações que realmente exigem atenção.