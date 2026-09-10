Hovawart: conheça o cachorro alemão que tem forte instinto protetor e apego à família

Ohovawarté uma antiga raça alemã desenvolvida principalmente para proteger propriedades, fazendas e famílias. Sua ligação com essa função aparece até mesmo no nome: “hovawart” tem origem em termos do alemão medieval associados à ideia de “guardião da propriedade” ou “guardião da fazenda”. Segundo o American Kennel Club (AKC), há referências a cães chamadoshovawartem textos e pinturas da Idade Média, o que demonstra que animais com essas características acompanham a história da Alemanha há vários séculos.