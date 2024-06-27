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Viviane Araújo rejeita convite para participar de documentário sobre Belo no Globoplay

Atriz diz que não quer relembrar passado e só vai aparecer na produção através de imagens de arquivo da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 15:23

Documentário do Belo para o Globoplay contará com imagens do cantor com Vivi Araújo
Documentário do Belo para o Globoplay contará com imagens do cantor com Vivi Araújo Crédito: Reprodução/Instagram
Viviane Araújo foi convidada, mas não irá participar do documentário sobre o cantor Belo que está sendo preparado pelo Globoplay, o serviço de streaming da Globo. A estreia está prevista para ainda neste ano.
A atriz de 49 anos recusou por dois motivos, segundo apurou a Folha de S.Paulo. O primeiro foi sua agenda, que está apertada nos próximos meses. Ela está no elenco de "Volta por Cima", próxima novela das sete da Globo que estreia em outubro, no lugar de "Família é Tudo".
O outro é que Viviane não tem desejo em relembrar o período, entendendo que um depoimento seu não seria interessante para ela mesma. Hoje, Viviane é casada com o empresário Guilherme Militão, com quem tem um filho.
Isso não quer dizer que Viviane Araújo não irá aparecer no projeto que vai contar a história do pagodeiro. Viviane Araújo irá aparecer em imagens de arquivo junto à Belo no período em que ficaram juntos.
Viviane Araújo foi casada com Belo por nove anos, entre 1998 até 2007. O casamento se encerrou no mês de maio daquele ano por suspeitas de que Belo, quando ainda casado, teria se envolvido com Gracyanne Barbosa.
O documentário de Belo lançado pelo Globoplay marcará seus 50 anos de vida e contará todas as histórias de sua carreira, segundo o próprio cantor.
"Vão ter todas as histórias da minha vida. Vai se chamar Indestrutível. Ali tem histórias da minha carreira e da minha vida pessoal. Mistura tudo! A gente tem de falar de prisão, da Viviane Araújo, da Gracyanne", disse Belo ao Fofocalizando, do SBT.
Belo disse que a intenção não é esconder nada dos espectadores. "Vou falar de toda minha história, desde que era pequenininho, quando ganhei meu primeiro instrumento, até os dias de hoje! Não vai ser chapa branca", concluiu.

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