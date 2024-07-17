Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Sindicato dos Artistas denuncia Netflix e A Fábrica por irregularidades em 'Pedaço de Mim'
Netflix

Sindicato dos Artistas denuncia Netflix e A Fábrica por irregularidades em 'Pedaço de Mim'

Entidade diz que empresas contrataram artistas e técnicos sem registro ou autorização; OUTRO LADO: Netflix e A Fábrica não se pronunciam
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 08:33

O presidente do Sated-RJ, Hugo Gross; Juliana Paes e Wladimir Brichta, do elenco de
O presidente do Sated-RJ, Hugo Gross; Juliana Paes e Wladimir Brichta, do elenco de "Pedaço de Mim", da Netflix Crédito: Netflix / Divulgação
A Netflix e a produtora A Fábrica foram denunciados ao Ministério Público do Trabalho nesta terça-feira (16) pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ). O motivo são as supostas irregularidades nas contratações de atores para a série "Pedaço do Mim".
Segundo o presidente da entidade, Hugo Gross, há profissionais que atuam na produção recém-lançada pelo streaming sem registro da categoria. "As empresas precisam respeitar a convenção coletiva de trabalho. Denunciei agora ao Ministério Público porque isso já vem acontecendo há um tempo".
Hugo diz estar "cansado das desculpas" de produtoras e streamings. "Eles alegam falta de dinheiro. Como, se faturam horrores?! O problema não é nem o dinheiro, é a falta de respeitabilidade ao artista", diz, ressaltando que "Pedaço de Mim" é uma das séries mais vistas da Netflix no mundo. "Estão achando que não vai acontecer nada, né? Lei é lei."
Além da falta de registro, o Sindicato também acusa A Fábrica e a Netflix de descumprirem a lei 6533/78, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões.
Um dos parágrafos afirma que o contrato de trabalho dos profissionais seja legitimado pelo sindicato --o que Hugo afirma não ter acontecido. Procuradas por email e WhatsApp pela reportagem, Netflix e A Fábrica não se manifestaram.

Veja Também

'Pedaço de Mim': Netflix acerta no melodrama, mas formato deixa a desejar

'Pedaço de mim' chega ao Top 3 no ranking mundial da Netflix

Websérie feita por casal de influenciadores é a nova promessa de sucesso das redes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Netflix Série
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados