Pabllo Vittar se junta a RuPaul como únicas drags da história a figurar no top 100 da Billboard

Pabllo Vittar entrou para o topo mundial dos 100 artistas mais ouvidos nesta segunda-feira (29).
A brasileira é a segunda drag queen da história a conseguir o feito, atrás apenas de RuPaul.
A música "Alibi", parceria da cantora com Sevdaliza e Yseult, ficou em 95º lugar entre as mais ouvidas.
Phabullo Rodrigues da Silva, conhecido por seu nome artístico Pabllo também está no topo das paradas com "São Amores", versão em português de "Son Amores", de Andy e Lucas.
A cantora comemorou a notícia em suas redes sociais.