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Dia do Funk

Lula cria o Dia Nacional do Funk e afirma que gênero merece o reconhecimento

Festividade, a ser comemorada em 12 de julho, é sancionada em dia em que ginasta brasileira ganha bronze ao som de Anitta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 08:22

Lula cria o Dia Nacional do Funk
Lula cria o Dia Nacional do Funk Crédito: Reprodução/Instagram/@lulaoficial/Divulgação
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça uma lei que institui o Dia Nacional do Funk, que passa a ser em 12 de julho.
Em uma postagem no Instagram, Lula disse se tratar de um "reconhecimento mais que merecido para uma cultura que nasceu nas periferias e conquistou o Brasil e o mundo".
A entrada em vigor da lei vem no dia em que a equipe brasileira feminina de ginástica artística, liderada por Rebeca Andrade, conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris --ela se apresentou ao som de funk e samba.
Há dois dias, Andrade já havia competido em Paris ao som de uma música de Anitta, "Movimento de Sanfoninha", de 2014.
"O funk é muito mais do que um gênero musical. É uma plataforma de transformação social que dá visibilidade às realidades e talentos dessas comunidades [da periferia]. O funk é voz, é identidade, é resistência!", disse Lula no post.

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