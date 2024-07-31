Lula cria o Dia Nacional do Funk e afirma que gênero merece o reconhecimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça uma lei que institui o Dia Nacional do Funk, que passa a ser em 12 de julho.
Em uma postagem no Instagram, Lula disse se tratar de um "reconhecimento mais que merecido para uma cultura que nasceu nas periferias e conquistou o Brasil e o mundo".
A entrada em vigor da lei vem no dia em que a equipe brasileira feminina de ginástica artística, liderada por Rebeca Andrade, conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris --ela se apresentou ao som de funk e samba.
Há dois dias, Andrade já havia competido em Paris ao som de uma música de Anitta, "Movimento de Sanfoninha", de 2014.
"O funk é muito mais do que um gênero musical. É uma plataforma de transformação social que dá visibilidade às realidades e talentos dessas comunidades [da periferia]. O funk é voz, é identidade, é resistência!", disse Lula no post.