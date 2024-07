Evento de cultura coreana na Serra terá k-pop, dorama e pratos típicos

Evento gratuito vai celebrar a cultura sul-coreana no domingo (4). Crédito: Divulgação

Fãs da cultura sul-coreana já têm programa garantido para este domingo (4) na Serra, que recebe o 1° Korean Day no shopping Mestre Álvaro, a partir das 13h, com entrada gratuita. O evento será realizado no piso L2, na área Diversão do Mestre.



Ao longo da tarde, a programação terá apresentações de dança, concurso de cosplay, feira temática, doramas, karaokê, k-cover, aulas de k-pop e taekwondo, entre outras atrações.

Rodas de conversa com a participação de personalidades ligadas à cultura sul-coreana, como Sam Youl Cho, presidente do Instituto Coreano do Espírito Santo, também estão confirmadas.

A feira com produtos e pratos típicos da Coreia do Sul terá à venda itens como camisetas, cadernos, placas decorativas, canecas, photocards, bottons, bolsas e bonés.

A seção dedicada à culinária coreana traz em destaque iguarias típicas como lámen, corn dog, onigiri e waffle ball - bolinhas de waffle que podem conter recheios diversos, preparadas em palitinhos (a partir de R$ 15 cada uma).

PROGRAMAÇÃO

13h - Apresentação de dança com Jacqueline Lunz (valsa contemporânea baseada na dança tradicional sul-coreana, ao som de "I See You" de Lee Sora, do dorama "Uma Família Inusitada")

13h30 - Korean-Okê com músicas de k-pop preferidas e temas de abertura de doramas



Korean-Okê com músicas de k-pop preferidas e temas de abertura de doramas 14h - Apresentação de dança com Gael da Yunikon, com a música "Slash", do grupo Stray Kids e trilha sonora do filme "Deadpool e Wolverine"



Apresentação de dança com Gael da Yunikon, com a música "Slash", do grupo Stray Kids e trilha sonora do filme "Deadpool e Wolverine" 14h20 - Apresentação de k-cover com a produtora Yunikonland



Apresentação de k-cover com a produtora Yunikonland 16h - Apresentação de taekwondo com a escola RB - Rodrigo Bueno Taekwondo (demonstrações de golpes básicos e interação com o público)



Apresentação de taekwondo com a escola RB - Rodrigo Bueno Taekwondo (demonstrações de golpes básicos e interação com o público) 16h30 - Batalha de times (quiz sobre conhecimentos básicos da cultura sul-coreana com brindes para os vencedores)



Batalha de times (quiz sobre conhecimentos básicos da cultura sul-coreana com brindes para os vencedores) 17h - Bate-papo com Sam Youl Cho, presidente do Instituto Coreano do Espírito Santo



Bate-papo com Sam Youl Cho, presidente do Instituto Coreano do Espírito Santo 17h30 - Desfile cosplay na categoria "Doramas" (escolha um personagem do seu dorama favorito e participe)



Desfile cosplay na categoria "Doramas" (escolha um personagem do seu dorama favorito e participe) 18h - Aula de k-pop com Luis Machado, da escola de dança Pimenta Dance, com passos básicos do k-pop



Aula de k-pop com Luis Machado, da escola de dança Pimenta Dance, com passos básicos do k-pop 18h30 - Competição de lámen mais apimentado



Competição de lámen mais apimentado 19h - Bingo (prêmio: cesta de produtos coreanos)



Bingo (prêmio: cesta de produtos coreanos) 19h30 - Bate-papo "Como o dorama transformou a minha vida", com Ana Daniele e Helena Coelho, do canal Usagi



Bate-papo "Como o dorama transformou a minha vida", com Ana Daniele e Helena Coelho, do canal Usagi 20h - Random Play Dance e encerramento.

1º KOREAN DAY

Quando: domingo, 4 de agosto de 2024, a partir das 13h

Onde: Shopping Mestre Álvaro, Piso L2, área Diversão do Mestre. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra

Atrações: apresentações de dança, concursos cosplay, aulas de k-pop, competições de taekwondo e muito mais. Feira temática com produtos exclusivos e comidas típicas da Coreia do Sul

Entrada gratuita.



