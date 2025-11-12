Editorias do Site
Joelma volta ao Espírito Santo em 2026 com 'Festival Calypsoul'

Evento marca o início de uma nova turnê nacional, que promete passar por algumas das principais cidades do país

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:37

Joelma volta ao Espírito Santo em 2026 Crédito: @fervoentretenimento

Ela voltou! Ou melhor, nunca saiu do coração dos capixabas. Joelma, a eterna rainha do Pará, confirmou seu retorno ao Espírito Santo em 2026 com o Festival Calypsoul, que acontece no dia 14 de março, na Matrix Music Hall, em Cariacica.

O evento marca o início de uma nova turnê nacional, que promete passar por algumas das principais cidades do país. No formato de festival, o show terá três horas de duração e contará com a participação de outros artistas nacionais, em uma mistura de ritmos, nostalgia e energia contagiante.

Um reencontro com o público capixaba

A relação de Joelma com o Espírito Santo vai muito além dos palcos. A cantora mantém uma conexão especial com o público local desde que gravou aqui um de seus DVDs mais marcantes da carreira, previsto para ser lançado ainda este ano.

Com figurinos exuberantes, coreografias icônicas e a mistura inconfundível de calypso, pop e swing paraense, o Festival Calypsoul promete ser uma celebração da trajetória e da nova fase da cantora, que segue se reinventando sem perder sua essência.

Ingressos e expectativas

A organização ainda não divulgou detalhes sobre os valores ou início das vendas, mas a promessa é de casa cheia. As informações sobre ingressos e line-up completo serão divulgadas em breve nas redes oficiais do festival e da Matrix.

  Viu algum erro?
  Fale com a redação

