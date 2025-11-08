Editorias do Site
Redes Sociais

Eliane Giardini confirma continuação de 'Avenida Brasil'

A trama, que fez sucesso em 2012, deve ir ao ar no horário das nove da TV Globo a partir de 2027

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 12:21

Tufão (Murilo Benício) e Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil
Tufão (Murilo Benício) e Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil Crédito: Rede Globo / Matheus Melo

Salvo mudança de planos, a Globo vai levar à frente a ideia de gravar uma sequência de "Avenida Brasil". Quem garante é Eliane Giardini, que interpretou a personagem Muricy, integrante da família Tufão, de ricos emergentes, na versão exibida com grande sucesso em 2012.

No evento Em Primeira Pessoa, de bate-papo com artistas no Sesc-SP, o apresentador chegou a lembrar que a atriz, até aquele momento, pensava que o projeto ainda estava em segredo.

"Ela falou que não podia contar detalhes, mas que sua próxima novela seria do João Emanuel Carneiro", disse. Ele então a informou, antes de a conversa com o público começar, que a possibilidade de a Globo investir em uma continuação já havia sido divulgada. Eliane confirmou que sim, esse é o plano.

Leia mais

Imagem - 'Avenida Brasil' deve ganhar continuação com Adriana Esteves e Murilo Benício

'Avenida Brasil' deve ganhar continuação com Adriana Esteves e Murilo Benício

A notícia foi publicada inicialmente pela colunista Carla Bittencourt e confirmada pela coluna Outro Canal.

A atriz relaxou ("ainda bem que já divulgaram") e revelou achar menos arriscado remakes a continuações. "Quando é um remake, você sabe que aquela história é maravilhosa. No mínimo, vai fazer sucesso porque as pessoas odeiam e ficam comparando, que também é outra forma de sucesso. 'Vale Tudo' agora foi isso. A continuação é que me dá um pouco de medo, porque você vai mexer em algo de grande sucesso", disse.

A ideia, no entanto, já passava pela cabeça de parte do elenco à época, ela contou. "A continuação é que me dá um pouco de medo, embora enquanto a gente estava fazendo [a novela], era tudo o que a gente queria: que tivesse uma continuação, que fizesse uma família Soprano com a família Tufão".

A trama deve ir ao ar no horário das nove a partir de 2027. Procurada, a Globo enviou à reportagem a seguinte nota: "Após 'Três Graças', a previsão é uma novela das nove escrita por Walcyr Carrasco. A programação de 2027 da TV Globo ainda não está definida".

"Avenida Brasil" é considerado o último hit que causou catarse no telespectador em sua exibição original. A trama parou o país no último capítulo, que chegou perto dos 60 pontos de audiência na Grande SP.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Filho de Adriana Esteves quer ser 'Carminho' em 'Avenida Brasil 2'

Filho de Adriana Esteves quer ser 'Carminho' em 'Avenida Brasil 2'

Imagem - Com volta de 'Rainha da Sucata', confira looks dos anos 90 que estão em alta hoje

Com volta de 'Rainha da Sucata', confira looks dos anos 90 que estão em alta hoje

Imagem - 'Vale Tudo': Taís Araujo denunciou Manuela Dias ao compliance da Globo após discussão

'Vale Tudo': Taís Araujo denunciou Manuela Dias ao compliance da Globo após discussão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Série de 2021 sobre Elize Matsunaga volta ao top 10 da Netflix após sucesso de 'Tremembé'

Série de 2021 sobre Elize Matsunaga volta ao top 10 da Netflix após sucesso de 'Tremembé'
Imagem - Como fazer picanha na manteiga: 3 receitas práticas e cheias de sabor para o sábado

Como fazer picanha na manteiga: 3 receitas práticas e cheias de sabor para o sábado
Imagem - Menos é Mais, Dilsinho, The Fevers e Samba dos Bentos agitam o sábado (8) no ES

Menos é Mais, Dilsinho, The Fevers e Samba dos Bentos agitam o sábado (8) no ES