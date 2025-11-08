Novelão!

Eliane Giardini confirma continuação de 'Avenida Brasil'

A trama, que fez sucesso em 2012, deve ir ao ar no horário das nove da TV Globo a partir de 2027

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 12:21

Tufão (Murilo Benício) e Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil Crédito: Rede Globo / Matheus Melo

Salvo mudança de planos, a Globo vai levar à frente a ideia de gravar uma sequência de "Avenida Brasil". Quem garante é Eliane Giardini, que interpretou a personagem Muricy, integrante da família Tufão, de ricos emergentes, na versão exibida com grande sucesso em 2012.

No evento Em Primeira Pessoa, de bate-papo com artistas no Sesc-SP, o apresentador chegou a lembrar que a atriz, até aquele momento, pensava que o projeto ainda estava em segredo.

"Ela falou que não podia contar detalhes, mas que sua próxima novela seria do João Emanuel Carneiro", disse. Ele então a informou, antes de a conversa com o público começar, que a possibilidade de a Globo investir em uma continuação já havia sido divulgada. Eliane confirmou que sim, esse é o plano.

A notícia foi publicada inicialmente pela colunista Carla Bittencourt e confirmada pela coluna Outro Canal.

A atriz relaxou ("ainda bem que já divulgaram") e revelou achar menos arriscado remakes a continuações. "Quando é um remake, você sabe que aquela história é maravilhosa. No mínimo, vai fazer sucesso porque as pessoas odeiam e ficam comparando, que também é outra forma de sucesso. 'Vale Tudo' agora foi isso. A continuação é que me dá um pouco de medo, porque você vai mexer em algo de grande sucesso", disse.

A ideia, no entanto, já passava pela cabeça de parte do elenco à época, ela contou. "A continuação é que me dá um pouco de medo, embora enquanto a gente estava fazendo [a novela], era tudo o que a gente queria: que tivesse uma continuação, que fizesse uma família Soprano com a família Tufão".

A trama deve ir ao ar no horário das nove a partir de 2027. Procurada, a Globo enviou à reportagem a seguinte nota: "Após 'Três Graças', a previsão é uma novela das nove escrita por Walcyr Carrasco. A programação de 2027 da TV Globo ainda não está definida".

"Avenida Brasil" é considerado o último hit que causou catarse no telespectador em sua exibição original. A trama parou o país no último capítulo, que chegou perto dos 60 pontos de audiência na Grande SP.

