Filho de Adriana Esteves quer ser 'Carminho' em 'Avenida Brasil 2'

Felipe Ricca quer seguir os passos dos pais e sonha alto. Filho de Marco Ricca e Adriana Esteves, o jovem de 22 anos torce por uma continuação de "Avenida Brasil" para interpretar a versão masculina da personagem da mãe na trama.
"Ele tem talento! Felipe já fala assim: 'Mãe, quem sabe em 'Avenida Brasil 2' eu sou o Carminho?'", contou a atriz de 53 anos ao Gshow.
Felipe abandonou a faculdade de Direito para estudar atuação. Enquanto a carreira de ator está em desenvolvimento, ele também investe na música. Ele faz parte da banda Cai Sahra.