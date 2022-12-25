Filho de Adriana Esteves quer ser 'Carminho' em 'Avenida Brasil 2'

Felipe Ricca é filho de Adriana Esteves e Marco Ricca. Ele sonha em ser o "Carminho", em uma continuação de Avenida Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/Rede Globo

Felipe Ricca quer seguir os passos dos pais e sonha alto. Filho de Marco Ricca e Adriana Esteves, o jovem de 22 anos torce por uma continuação de "Avenida Brasil" para interpretar a versão masculina da personagem da mãe na trama.

"Ele tem talento! Felipe já fala assim: 'Mãe, quem sabe em 'Avenida Brasil 2' eu sou o Carminho?'", contou a atriz de 53 anos ao Gshow.