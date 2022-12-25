Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Power Couple é cancelado pela Record por falta de patrocínio, diz site

Segundo o Notícias da TV, produtores foram notificados no início da última semana. Programa deve voltar à grade em 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 09:17

Adriane Galisteu estava no comando do Power Couple
Adriane Galisteu estava no comando do Power Couple Crédito: Reprodução/RecordTV
O Power Couple não volta em 2023 para a grade da RecordTV. As informações são do Notícias da TV, do Uol, informando que o motivo seriam a baixa audiência da última edição e a falta de patrocinadores para o reality.
De acordo com a publicação, os produtores que atuaram na produção em 2022 foram notificados do cancelamento temporário no início da última semana. Um novo reality deve entrar no lugar do Power Couple.
O programa custaria mais que A Fazenda por conta do número maior de cachês e maior necessidade de reformas do espaço que fica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo o site, sem o interesse de patrocinadores, a RecordTV retirou o plano de cotas do ar na última terça (20).
Segundo o jornalista Flávio Ricco, o Power Couple deve voltar em 2024. Até o momento, a Record não se pronunciou sobre o caso.

Veja Também

Confira os lançamentos de janeiro de 2023 na TV Globo

Apresentadora do É de Casa se irrita com mosca na comida ao vivo: 'Ninguém merece'

BBB, A Fazenda, Masterchef Brasil: os reality shows de maior sucesso em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica
Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados