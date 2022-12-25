Power Couple é cancelado pela Record por falta de patrocínio, diz site

Adriane Galisteu estava no comando do Power Couple Crédito: Reprodução/RecordTV

O Power Couple não volta em 2023 para a grade da RecordTV. As informações são do Notícias da TV, do Uol, informando que o motivo seriam a baixa audiência da última edição e a falta de patrocinadores para o reality.

De acordo com a publicação, os produtores que atuaram na produção em 2022 foram notificados do cancelamento temporário no início da última semana. Um novo reality deve entrar no lugar do Power Couple.

O programa custaria mais que A Fazenda por conta do número maior de cachês e maior necessidade de reformas do espaço que fica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo o site, sem o interesse de patrocinadores, a RecordTV retirou o plano de cotas do ar na última terça (20).