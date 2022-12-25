Confira os lançamentos de janeiro de 2023 na TV Globo

Tatá Werneck recebe Tadeu Schmidt no Lady Night Crédito: Globo/Juliana Coutinho

A TV Globo começa 2023 com a maior quantidade de estreias em um mês de janeiro dos últimos 11 anos. São mais de 10 novidades: a nova novela das sete, ‘Vai na Fé’; três realities – o inédito ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’ e as novas temporadas de ‘Big Brother Brasil 2023’ e ‘The Masked Singer Brasil’–; quatro séries derivadas de coproduções Globo Filmes – ‘Histórias Quase Verdadeiras’, ‘8 Presidentes e 1 Juramento – A História de um Tempo Presente’, ‘Pluft’ e ‘Marighella’; a última temporada de ‘Lady Night’, do Multishow; a série ‘Onde Está Meu Coração’, sucesso original Globoplay e que teve Letícia Colin indicada ao Emmy Internacional como melhor atriz; um ‘Som Brasil’ dedicado a Milton Nascimento; e uma seleção de filmes campeões de bilheteria.

“Nossa prioridade foi reforçar o mix de conteúdo único da TV Globo, que tem novelas, séries, filmes, variedades, futebol e jornalismo. E a curadoria toda feita para a família, para os lares brasileiros que são cada vez mais multigeracionais. Já no começo do ano, o público vai perceber a riqueza da diversidade de conteúdos com o ‘BBB’, o ‘The Masked Singer’, a novela nova das 19h, ‘Vai na Fé’, e com o reality inédito ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’”, destaca Amauri Soares, diretor da TV Globo e Afiliadas.

Fantástico e Jornal Nacional direto de Brasília para a posse de Lula

No primeiro dia de 2023, as atenções estarão voltadas para Brasília, onde tomam posse o presidente e vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Além de apresentar o ‘Jornal Nacional’ da capital federal no sábado, dia 31, William Bonner estará ao lado de Renata Lo Prete no dia 1º de janeiro para comandar ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a transmissão da Cerimônia de Posse na TV Globo. Repórteres espalhados por vários pontos da cidade trarão a movimentação e as principais informações sobre as cerimônias. O ‘Fantástico’ deste dia também será ancorado de Brasília por Poliana Abritta e Maju Coutinho. Durante a semana, reportagens especiais também vão lembrar os 40 anos do Bom Dia Brasil e dos telejornais locais.

Séries

A partir do dia 2 de janeiro, a história da política brasileira das últimas quatro décadas será exibida na minissérie ‘8 Presidentes 1 Juramento – A História de um Tempo Presente’, formatação do documentário de mesmo nome em cinco episódios. A obra dirigida por Carla Camurati usa registros captados pela imprensa nacional e estrangeira ao longo dos anos, além de materiais vindos do cinema, de jornais, revistas e de outras mídias, para lembrar os acontecimentos políticos mais marcantes na história recente do país desde o processo de redemocratização. Vai ao ar depois de ‘This is Us’.

No mesmo dia, diversão e boas risadas estão garantidas com a estreia da série ‘Histórias Quase Verdadeiras’, uma adaptação do filme ‘O Auto da Boa Mentira’, baseado em contos de Ariano Suassuna. A partir de frases clássicas do poeta, a série é dividida em quatro episódios, o primeiro exclusivo para a TV. As tramas têm um ponto em comum: a mentira! Ela é sempre a protagonista das histórias que reúnem grande elenco como Leandro Hassum, Renato Góes, Jackson Antunes, Luis Miranda, Giulia Gam, Zezé Polessa, Nanda Costa, entre outros. Com direção de José Eduardo Belmonte e roteiro assinado por João Falcão, Tatiana Maciel e Célio Porto, a obra é uma coprodução da Cine Group com a Globo Filmes e estreia dia 2 de janeiro na TV Globo com exibição na segunda, terça, quinta e sexta, após ‘Travessia’.

Até março, o cardápio do ‘Verão Espetacular’ vem recheado de adrenalina com competições emocionantes e radicais. Entre as atrações estão as já conhecidas disputas entre os fortões no ‘Força Bruta’; os craques das quadras no ‘Reis e Rainhas do Drible’ e a radicalidade sobre duas rodas no ‘BMX Estilo Livre’. As feras do skate disputam uma das etapas do STU, o circuito nacional da modalidade e os principais b-boys e b-girls estarão no ‘Breaking do Verão’. As águas vão revelar qual nadadora sairá com o título de “Rainha do Mar” e também o melhor surfista das maiores ondas do mundo no ‘Gigantes de Nazaré’. As novidades desta temporada estão nas areias, com o retorno das ‘Campeãs da Areia’ e com os duelos de ‘Futevôlei 3 x 3’.

No dia 8, a novidade é 'Pluft, O Fantasminha', série em três episódios derivada do filme de mesmo nome, com exibição após a ‘Temperatura Máxima’. Inspirado no clássico infantil de Maria Clara Machado, o primeiro infantil brasileiro de live-action em 3D, uma coprodução da Globo Filmes e do Gloob, tem direção de Rosane Svartman. Na história, a menina Maribel (Lola Belli) é sequestrada pelo pirata Perna-de-Pau (Juliano Cazarré), que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Na casa abandonada onde o velho morou, Maribel espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião (Arthur Aguiar), João (Lucas Salles) e Juliano (Hugo Germano), muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota. Eles demoram a chegar e ela acaba conhecendo o fantasminha Pluft (Nicolas Cruz), que morre de medo de gente, a Mãe Fantasma (Fabiula Nascimento) e sua família. Assim nasce uma inesperada amizade em meio a muitas aventuras. ‘Pluft, O Fantasminha’ tem produção executiva de Diogo Dahl, produção de Clélia Bessa e roteiro de Cacá Mourthé e José Lavigne.

Maribel (Lola Belli) encontra o fantasminha Pluft (Nicolas Cruz) Crédito: Globo/Divulgação

Filmes

Entre os dias 9 e 13, exceto na quarta-feira, dia 11, irá ao ar o 'Cinema 2023', depois de 'Travessia', trazendo uma seleção imperdível de filmes inéditos na TV aberta. No dia 9, o título programado é 'Meu Amigo Enzo', que conta a história de um piloto de corridas e seu cachorro, Enzo, e tem no elenco Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried. No dia 10 é a vez de 'X-Men: Fênix Negra', em que os X-Men enfrentam uma batalha depois que uma missão para o espaço dá errado. Na quinta-feira, dia 12, vai ao ar 'Toy Story 4', com mais uma aventura do famoso personagem Woody. Fechando a semana, no dia 13 será exibido 'Alita: Anjo de Combate'. Na trama, uma ciborgue é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais.

Novela das sete

Já no dia 16, estreia a nova novela das sete, ‘Vai na Fé’. Criada e escrita por Rosane Svartman, e com direção artística de Paulo Silvestrini, a novela conta a trajetória de Sol (Sheron Menezzes), uma mulher de fé, mãe, guerreira, moradora de Piedade, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, vendedora de quentinhas no Centro da cidade. Ao lado dela nas batalhas do dia a dia está sua família multigeracional, formada pela mãe, o marido e as filhas. Também estão no elenco os atores José Loreto, Samuel de Assis, Emilio Dantas, entre outros.

Sheron Menezzes é a protagonista de "Vai na Fé" Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Big Brother Brasil 23

Mais tarde, no mesmo dia, após ‘Travessia’, começa a nova temporada do ‘Big Brother Brasil’, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. A edição promete agitar o dia a dia dos confinados com novidades na dinâmica do jogo e mudanças no prêmio final. Além disso, pela primeira vez, o reality show terá uma casa de vidro antes mesmo da estreia.

O apresentador Tadeu Schmidt está pronto para o BBB23 Crédito: Fábio Rocha/Globo

Em seguida, na mesma data, estreia ‘Marighella’, que será exibido em quatro episódios, de segunda quinta, logo após o ‘BBB 23’. A obra, dirigida por Wagner Moura, mostra a luta de Carlos Marighella contra a ditadura militar brasileira.

No dia 20, 'Sessão Globoplay' está de volta com novos episódios de 'La Brea: A Terra Perdida', sempre às sextas, após o 'BBB 23'. Na trama criada por David Appelbaum, uma cratera se abre misteriosamente em Los Angeles e separa uma família. Uma metade de seus integrantes é inexplicavelmente transportada a um mundo primitivo com um grupo de estranhos. Juntos, eles precisam sobreviver, enquanto acham uma forma de voltar para casa. No elenco, Natalie Zea, Eoin Macken, Chiké Okonkwo, Karina Logue, Zyra Gorecki e Jack Martin, entre outros.

No dia 22 de janeiro, os mascarados mais queridos do Brasil estão de volta à tela da TV Globo com a nova temporada de 'The Masked Singer Brasil'. Sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores, os jurados Taís Araujo, Sabrina Sato, Mateus Solano e Eduardo Sterblitch têm a missão de descobrir quais são as personalidades escondidas atrás da máscara. Será um domingo à tarde cheio de música, diversão, com apresentações incríveis e fantasias cheias de brasilidade.

Mateus Solano é o novo jurado do 'The Masked Singer Brasil'Mateus Solano é o novo jurado do 'The Masked Singer Brasil' Crédito: Divulgação/GloboDivulgação/Globo

A partir do dia 26, Tatá Werneck volta a divertir as noites de quinta-feira com o 'Lady Night'. Irá ao ar uma seleção de episódios da sétima temporada exibida pelo Multishow neste ano. Entre os convidados, Tadeu Schmidt, Sabrina Sato, Felipe Neto, Ferrugem e Tony Ramos.

No domingo, dia 29, o almoço fica por conta dos filhos no ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’. No reality culinário que ganha as tardes de domingo da TV Globo a receita é outra: as mães saem de cena e deixam o trabalho da cozinha nas mãos dos filhos.

No primeiro programa, a disputa acontece entre três duplas a cada semana: mães e filhos famosos vão à cozinha para pilotar o fogão e encarar a brincadeira. O programa é uma competição leve, cheia de afeto, diversão e, possivelmente, com algumas trapalhadas no fogão. Tudo isso sob o comando de um time especial: Leandro Hassum apresenta o reality com a luxuosa companhia de dois jurados, Paola Carosella e João Diamante.

Paola Carosella vai comandar um reality na GloboPaola Carosella Crédito: Divulgação/TV GloboDivulgação/TV Globo

Fechando o mês de estreias, no dia 31, chega à TV Globo o sucesso 'Onde Está Meu Coração', que rendeu à Letícia Colin uma indicação de melhor atriz no Emmy Internacional deste ano. Com exibição às terças-feiras, após o ‘Big Brother Brasil’, a série conta a história de Amanda (Leticia Colin), uma jovem médica bem-sucedida e idealista, vinda de uma família de classe alta, que vê sua vida profissional e afetiva ruir ao se levar pelas drogas.

Seus pais, a executiva Sofia (Mariana Lima) e o médico David (Fábio Assunção), seu marido, o arquiteto Miguel (Daniel de Oliveira), e sua irmã Julia (Manu Morelli) também acabam envolvidos quando a situação de Amanda perde o controle. Quando se revela a fragilidade da estrutura familiar, até então inquestionável, todos precisam enfrentar seus dramas pessoais. Série original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, ‘Onde Está Meu Coração’ é criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg e tem direção artística de Luísa Lima, com supervisão artística de José Luiz Villamarim.

Especiais garantem um verão cheio de música

Como música boa não pode faltar na temporada de verão, programas especiais garantem a diversão para fãs de grandes nomes da música brasileira. No dia 07, o ‘Altas Horas’ será em homenagem a Milton Nascimento. O músico ocupa o palco que leva seu nome – batizado em 2020, durante uma participação dele -, acompanhado de sua banda, para cantar alguns dos grandes sucessos e compartilhar histórias dos 60 anos de carreira.

Artistas que têm uma ligação com a vida do cantor se apresentaram com ele. São eles: Liniker e Maria Gadú, com quem já cantou; Samuel Rosa, que participou do último show; e Zé Ibarra, backing vocal de sua banda. Já no palco da banda ‘Altas Horas’, Duda Beat, Pitty e Sandy, que têm em Milton um ídolo, celebraram o artista e seu repertório, cantando algumas de suas canções.

Globo vai apresentar o especial Milton Nascimento Crédito: Globo/ Daniela Toviansky

A TV Globo dá continuidade às celebrações ao músico, que recentemente anunciou sua despedida dos palcos com um último show em novembro, no Estádio Mineirão, em Minas Gerais, com um ‘Som Brasil’ especial. O programa irá ao ar no dia 18 com a captação dessa apresentação de despedida e apresentação de Pedro Bial. ‘Som Brasil apresenta Milton Nascimento’ será exibido após o ‘BBB 23’.

Outra homenageada do mês é Cássia Eller, falecida em 2001, deixando uma obra repleta de sucessos e parcerias que se sustentam por meio de hits que atravessam gerações. No dia 21, o ‘Altas Horas’ convida Ana Carolina, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Nando Reis, Otto, Toni Garrido e Zélia Duncan, além, claro, de Chico Chico, filho de Cássia, para prestarem um tributo à artista, cantando algumas de suas memoráveis canções. Os convidados também contam histórias que viveram com a artista.