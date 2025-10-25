Moda

Com volta de 'Rainha da Sucata', confira looks dos anos 90 que estão em alta hoje

Sucesso da década de 90 retorna à telinha e mostra como o estilo noventista segue influenciando o comportamento e a moda atual

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 16:30

Com volta de Rainha da Sucata, confira looks dos anos 90 que estão em alta hoje Crédito: Nelson Di Rago/Globo; Geraldo Modesto/Globo

A novela Rainha da Sucata, um dos maiores sucessos da televisão brasileira, volta ao ar no “Vale a Pena Ver de Novo” a partir de 3 de novembro na TV Gazeta, trazendo nostalgia, trilha sonora icônica e uma avalanche de referências fashion direto dos anos 90.

Estrelada por Regina Duarte, Glória Menezes e Tony Ramos, a trama de Silvio de Abreu não foi apenas um fenômeno de audiência, mas também um verdadeiro desfile de moda televisiva.

A personagem Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, virou um símbolo de poder e ousadia. Seus looks extravagantes, criados pela figurinista Marília Carneiro, misturavam tailleurs coloridos, blazers estruturados, chapéus, bolsas de corrente e maxibrincos.

Looks da Maria do Carmo fizeram sucesso nos anos 90 Crédito: Acervo Globo

Não era só novela, era um evento de moda. As mulheres da época corriam para as lojas atrás dos laçarotes de cabelo e das bolsas com correntes, enquanto a música “Me Chama que Eu Vou”, de Sidney Magal, virava hino nas rádios e nas pistas de dança.

Tendência reciclada: o retorno fashion dos anos 90

Trinta e cinco anos depois, o reinado dos looks dos anos 90 voltaram com tudo, agora nas passarelas e no street style. Quem confirma é a estilista de moda sustentável Raquel Cristina Palmeira Martins, que aponta várias peças dos anos 90 voltando com força total:

“As saias plissadas e minissaias jeans, que eram muito comuns nos anos 90, estão muito na moda”, explica Raquel.

Saias jeans plissadas e laços no cabelo estão na moda Crédito: ChatGPT

Ela também destaca a volta do patchwork, técnica queridinha da época que une diferentes tecidos e estampas para criar uma peça única, e é super sustentável.

“A cintura baixa é outro grande marco da década de 90 que está voltando. E os acessórios de cabelo como bandanas e lenços, também voltaram com tudo”

E não para por aí: o estilo oversize, com roupas largas e cheias de atitude, já dominava os armários da década de 90 e continua bombando hoje, especialmente entre os mais jovens.

Ombreiras, maxibrincos e lenços no cabelo também fazem sucesso hoje em dia Crédito: ChatGPT

Luxo é ser autêntico

Maria do Carmo certamente aprovaria o retorno dessa estética maximalista e ousada. Afinal, sua icônica mesa de escritório já mostrava que luxo é ser original e autêntico.

Se naquela época o lema era brilhar sem medo, hoje o recado é o mesmo: vale misturar, ousar e se divertir com a moda. Então, pode tirar o blazer colorido do armário, soltar a lambada no meio da sala e cantar “Me chama que eu vou” nas tarde da TV Gazeta.

