Veja as principais tendências de unhas para a primavera verão 2025

Francesinha repaginada, glass nails e efeitos metálicos estão entre as novidades que vão brilhar no verão. Confira as dicas da especialista

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 16:30 - Atualizado em 2 horas

Veja as principais tendências de unhas para a primavera-verão 2025 Crédito: Imagem gerada por IA / ChatGPT

Se as roupas e os acessórios mudam a cada temporada, as unhas não ficam para trás. Para a primavera verão 2025, as cores, acabamentos e técnicas chegam com força para transformar até as mãos mais discretas em verdadeiros desfiles de estilo. Quem conta todas as novidades é Flávia de Vasconcelos Falcão, manicure especialista em embelezamento das unhas.

“Cores pastéis refrescantes, neutros cremosos, brilho metálico, transparência elegante e texturas marcantes estão entre as principais apostas para a primavera verão deste ano”, adianta Flávia.

Glass nails, chrome e outras novidades

Técnica "Glass nails" Crédito: Imagem gerada por IA / ChatGPT

Alguns termos podem soar estranhos para quem não acompanha o universo da beleza. As chamadas glass nails (ou “naked nails”) simulam unhas naturais, com acabamento translúcido e elegante. Já o chrome é o efeito cromado que deixa as unhas com um brilho metálico espelhado, enquanto o efeito holográfico cria reflexos coloridos, lembrando um arco-íris.

Segundo Flávia, as cores e acabamentos são os grandes protagonistas da estação. “As pessoas querem impacto visual através de tons vivos, pastel atualizados, cromados, efeitos de brilho ou translúcidos”, explica. Mas as técnicas também estão em alta: “vemos muitas misturas em ombré suave, aquarela, micro-arte e texturas metálicas.”

O retorno da francesinha

Francesinha Micro French, com pontas coloridas Crédito: Imagem gerada por IA / ChatGPT

Sim, a tradicional francesinha voltou, mas de cara nova. “Micro French, pontas coloridas, francesinha invertida ou até flutuante são algumas variações que estão conquistando espaço”, revela Flávia.

Os efeitos metálicos, que já foram moda no passado, também retornam, agora com fórmulas sofisticadas e holográficas. Até a nail art animal print, como zebra ou onça, reaparece em versões mais delicadas ou combinadas com transparência.

As cores da vez

Na cartela de cores, o verão promete diversidade:

Pastéis suaves, como lavanda, menta, rosa clarinho e azul bebê;

Amarelo “butter yellow”, um tom leitoso e cremoso;

Verdes naturais, como pistache e matcha;

Tons tropicais, como laranja-papaya e coral;

Brancos com nuances, nudes translúcidos e metálicos brilhantes.

São cores que remetem à natureza e ao frescor da estação, perfeitas para quem quer variar sem perder a leveza

Já o dilema entre unhas discretas e chamativas continua. “Ambos os estilos coexistem. Quem quer destaque vai poder ousar bastante, mas quem prefere algo mais clássico ou corporativo segue no minimalismo, só que com toques sutis, como um brilho ou ponta diferente”, explica Flávia.

Técnicas e formatos

Entre as novidades, os formatos mais pedidos são práticos e elegantes, como o almond suave, que é meio termo entre a unha stiletto e a unha oval, e as quadradas curtas.

Unhas no estilo "Almond Suave", na cor azul bebê, que será tendência neste verão Crédito: Imagem gerada por IA / ChatGPT

No alongamento, os materiais em gel ou acrílico estão mais leves, para reduzir danos, enquanto as unhas postiças (press-on) ganham espaço pela praticidade de trocar de estilo com frequência.

Já a nail art traz efeitos de aquarela, swirls fluidos, que são unhas decoradas com padrões espirais ou "redemoinhos", chrome sobre bases suaves e micro-desenhos. “É a chance de ter arte em miniatura nas mãos, sem perder delicadeza”, diz Flávia.

No dia a dia do salão, a profissional nota que os pedidos se dividem entre naturalidade e ousadia: “O visual clean, as variações da francesinha e os efeitos de brilho são os campeões. Mas percebo que as redes sociais têm inspirado cada vez mais as pessoas a experimentar unhas criativas.”

Saúde das unhas também é tendência

Unhas com um visual "clean" são tendencia para a primavera verão 2025 Crédito: Imagem gerada por IA / ChatGPT

Mais do que estilo, o cuidado também é essencial no verão. Flávia lembra que hidratar as cutículas, usar bases fortalecedoras e evitar acetona em excesso fazem toda a diferença. “Unhas bonitas são resultado não só de esmalte, mas de saúde. Alimentação adequada, com proteínas e vitaminas, reflete diretamente na força e no crescimento delas.”

Em resumo, seja com glass nails translúcidas, francesinhas coloridas ou explosão de cores tropicais, a primavera-verão 2025 promete unhas democráticas: do minimalismo elegante à ousadia criativa. Como diz Flávia: “O importante é se divertir com as unhas e deixar que elas expressem um pouco da sua personalidade.”

