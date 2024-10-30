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Nail design

De morcego a caveira: confira inspirações de unhas decoradas para o Halloween

Nesta época do ano, as designers de unhas usam e abusam das decorações criativas; há opções para todos os gostos
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 17:00

Unhas temáticas para o halloween fazem sucesso em outubro.
No Halloween há opções de unhas com caveira, teia de aranha e por que não coração? Crédito: Reprodução / Instagram @marymarchiorinails
O Halloween  é comemorado no dia 31 de outubro e muito aguardado por quem adora a estética assustadora e os filmes de terror.  Aqui no Brasil, as festas temáticas agitam o Dia das Bruxas e as decorações e fantasias roubam a cena. 
Para quem é muito fã dessa data, tudo pode ser uma possibilidade. É o caso da nail designer Mary Marchiori, de Cachoeiro de Itapemirim, que está fazendo sucesso com unhas bem diferentes. 
Buscando incentivar as mulheres a ousar e expressar suas personalidades através das unhas, Mary decidiu levar elementos temáticos do Halloween como uma proposta nova para as mãos da clientela.

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Desenhos são feitos à mão pela profissional.
A designer Mary Marchiori faz os desenhos à mão Crédito: Acervo pessoal
“Chamei uma amiga que já ia fazer as unhas comigo e pedi para fazer o tema Halloween. Fiz as duas mãos diferentes, com uma decoração diferente em cada unha. Depois que postamos, a foto chamou a atenção de algumas pessoas que começaram a me procurar para a mesma proposta”, conta a nail designer.
A ideia fez sucesso principalmente entre quem já tinha presença confirmada nas festas que comemoram o dia 31. A cada design, uma nova publicação no Instagram, e assim ainda mais clientes foram surgindo.
“Quando elas [as clientes] postam, outras pessoas acham legal e acabam me procurando justamente por ver que tem alguém que faz esse tipo de trabalho diferente”, diz.
Novas clientes foram surgindo a partir das redes sociais.
Novas clientes foram surgindo a partir das redes sociais da Mary Marchiori Crédito: Acervo pessoal
Mary faz todos os desenhos à mão e atende geralmente jovens de 16 aos 30 anos com estilo alternativo. “É um público que gosta de se expressar e tem uma personalidade diferente do convencional. Eu particularmente amo isso e dou liberdade para as pessoas serem quem são. É muito difícil encontrar alguém que trabalhe com unhas extremas, decoradas, bem diferentes para pessoas alternativas. Estava faltando isso em Cachoeiro e acredito que fui a primeira a fazer esse tipo de trabalho aqui”, ressalta.
Decorações e doces temáticos também tomaram conta do estúdio da profissional. “Decidi decorar meu espaço para animar as clientes e incentivar a tirar fotos para postar. Eu particularmente amo o Halloween! Acho que é a melhor época do ano e as clientes super entraram no clima”, finalizou.
Mary decorou o estúdio para receber as clientes em clima de Dia das Bruxas.
Mary decorou o estúdio em Cachoeiro para receber as clientes em clima de Dia das Bruxas Crédito: Acervo pessoal

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