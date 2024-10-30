De morcego a caveira: confira inspirações de unhas decoradas para o Halloween

O Halloween é comemorado no dia 31 de outubro e muito aguardado por quem adora a estética assustadora e os filmes de terror. Aqui no Brasil, as festas temáticas agitam o Dia das Bruxas e as decorações e fantasias roubam a cena.
Para quem é muito fã dessa data, tudo pode ser uma possibilidade. É o caso da nail designer Mary Marchiori, de Cachoeiro de Itapemirim, que está fazendo sucesso com unhas bem diferentes.
Buscando incentivar as mulheres a ousar e expressar suas personalidades através das unhas, Mary decidiu levar elementos temáticos do Halloween como uma proposta nova para as mãos da clientela.
“Chamei uma amiga que já ia fazer as unhas comigo e pedi para fazer o tema Halloween. Fiz as duas mãos diferentes, com uma decoração diferente em cada unha. Depois que postamos, a foto chamou a atenção de algumas pessoas que começaram a me procurar para a mesma proposta”, conta a nail designer.
A ideia fez sucesso principalmente entre quem já tinha presença confirmada nas festas que comemoram o dia 31. A cada design, uma nova publicação no Instagram, e assim ainda mais clientes foram surgindo.
“Quando elas [as clientes] postam, outras pessoas acham legal e acabam me procurando justamente por ver que tem alguém que faz esse tipo de trabalho diferente”, diz.
Mary faz todos os desenhos à mão e atende geralmente jovens de 16 aos 30 anos com estilo alternativo. “É um público que gosta de se expressar e tem uma personalidade diferente do convencional. Eu particularmente amo isso e dou liberdade para as pessoas serem quem são. É muito difícil encontrar alguém que trabalhe com unhas extremas, decoradas, bem diferentes para pessoas alternativas. Estava faltando isso em Cachoeiro e acredito que fui a primeira a fazer esse tipo de trabalho aqui”, ressalta.
Decorações e doces temáticos também tomaram conta do estúdio da profissional. “Decidi decorar meu espaço para animar as clientes e incentivar a tirar fotos para postar. Eu particularmente amo o Halloween! Acho que é a melhor época do ano e as clientes super entraram no clima”, finalizou.