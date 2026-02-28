Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/02/2026

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 07:51
O último dia de fevereiro chegará com energia de encerramentos, curas emocionais e ajustes importantes nas relações. As cartas do tarot mostram que algumas situações pedirão maturidade para evitar conflitos, enquanto outras apontarm esperança, realizações e novos ciclos começando.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
A carta “5 de Espadas” recomenda evitar disputas desnecessárias. Nem toda provocação merece resposta. O dia pedirá maturidade para não transformar pequenas divergências em grandes conflitos.
A carta “7 de Copas” recomenda ter cuidado com ilusões e promessas vazias. Muitas opções poderão surgir, mas será preciso discernimento. Escolha com clareza.
Haverá esperança e renovação, segundo a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e sinais de que você está no caminho certo . Confie no futuro.
Autoconfiança e liderança o(a) encontrarão, mostra a carta “Rei de Paus”. Você poderá assumir uma postura mais firme diante de uma situação importante. Acredite na sua capacidade.
Segundo a carta “Pajem de Espadas”, notícias e descobertas poderão surgir; observe mais antes de agir. A comunicação será essencial.
Haverá controle emocional e maturidade, indica a carta “A Força”. Você poderá enfrentar desafios com serenidade e equilíbrio. Sua resistência será sua maior aliada.
A carta “2 de Ouros” indica buscar equilíbrio entre responsabilidades. O dia pedirá organização para que não se sobrecarregue. Priorize o que realmente importa.
Haverá um clima de harmonia e celebração, mostra a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá encontros agradáveis e a sensação de segurança emocional.
Uma transformação profunda chegará para você, conforme a carta “A Morte”. Um ciclo terminará para abrir espaço ao novo . Não tema as mudanças — elas serão libertadoras.
Poderão surgir sensações de insegurança e preocupação financeira, alerta a carta “5 de Ouros”. Busque apoio, se necessário — você não precisará enfrentar tudo sozinho(a).
Você chegará a uma conclusão e conquista, revela a carta “O Mundo”. Algo importante se finalizará com sucesso. Celebre seu crescimento .
Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta “10 de Copas”. O dia favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos.
