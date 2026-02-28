Desabafo

Luana Xavier relata dificuldades financeiras: 'Estou mesmo sem dinheiro'

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08:36

Luana Xavier contou sobre as dificuldades financeiras Crédito: Reprodução @LuanaxavierReprodução @Luanaxavier

A atriz, apresentadora e influenciadora Luana Xavier, 38, publicou um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (27) ao revelar que enfrenta dificuldades financeiras. "Estou mesmo sem dinheiro", afirmou, em vídeo. Neta da atriz Chica Xavier (1932-2020), ela disse que a renda diminuiu nos últimos meses, enquanto os gastos permaneceram altos.

Segundo Luana, o período pós-pandemia foi marcado por maior volume de trabalho, especialmente com publicidade nas redes sociais, principal fonte de renda desde 2020. "Consegui fazer uma boa grana, mas as publicidades realmente diminuíram", explicou. Ela afirmou que a situação reflete um movimento mais amplo entre criadores de conteúdo, após o pico de investimentos entre 2020 e 2022. "Hoje estou vivendo a realidade de muita gente: trabalhar este mês para pagar as contas do mês que vem."

Ela reconheceu que essa não era sua realidade até então: "Eu conseguia juntar dinheiro, mesmo sendo autônoma. Guardava uma reserva para períodos com menos trabalho, mas agora cheguei ao meu limite".

Luana disse que procurou ajuda profissional para reorganizar a vida financeira e iniciou um processo de reeducação. "Não adianta chorar pelo leite derramado. A gente vai entender como eu vivia e mudar isso", relatou. Ela propôs um desafio pessoal de redução de gastos e convidou seguidores a acompanharem o processo. "Vou precisar diminuir despesas e parar de gastar com coisas desnecessárias."

Em 2025, Luana protagonizou o monólogo "Pequeno Manual Antirracista", baseado na obra de Djamila Ribeiro e dirigido por Aldri Anunciação. Na TV e no streaming, integrou o elenco de "Sessão de Terapia", dirigida por Selton Mello, além das novelas "Sol Nascente", (2017), "Orgulho e Paixão" (2018) , ambas da Globo. Também fez parte do programa Viagem a Qualquer Custo (2020) e Saia Justa (2022) no GNT.

