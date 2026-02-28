Ferimentos leves

Lucas Lima sofre tentativa de assalto e tem ferimentos leves em SP

O músico Lucas Lima sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (26), enquanto seguia de carro para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:47

O músico Lucas Lima sofreu uma tentativa de assalto Crédito: Reprodução @lucaslima

O músico Lucas Lima sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (26), enquanto seguia de carro para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o artista, um homem quebrou o vidro do carro e tentou arrancar o celular de sua mão. Ele sofreu ferimentos leves.

Nas redes sociais, o artista, que é ex-marido de Sandy, contou que estava em um táxi quando percebeu a aproximação de um homem. "Eu vi ele pegando embalo para dar a porrada. Aí eu segurei o celular firme", disse. O criminoso quebrou o vidro lateral e tentou arrancar o aparelho de sua mão, mas não conseguiu levar o objeto.

Com o impacto, estilhaços se espalharam pelo interior do carro e atingiram Lucas, que sofreu cortes leves nos braços, nas mãos e no pescoço. Apesar do susto, ele afirmou que conseguiu manter os planos da noite e embarcar. "Saí tremendo para caramba, mas estou aqui para pegar meu voo", relatou.

O músico também chamou atenção para a frequência desse tipo de crime na capital paulista, especialmente quando motoristas estão com o celular visível para usar aplicativos de navegação ou enviar mensagens. Segundo ele, o prejuízo maior acaba recaindo sobre o motorista do táxi, que precisa arcar com o conserto do vidro e ainda perde um dia de trabalho.

Procurada pela reportagem, a Polícia Cívil e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de S.Paulo não responderam até a última atualização.

Este vídeo pode te interessar