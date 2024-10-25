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Dia das Bruxas

Confira receitas divertidas com ovo para o Halloween

Confira pratos assustadores e saborosos para comemorar de um jeito sa udável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 17:36

Ovos de aranha recheados (Imagem: A. Zhuravleva | Shutterstock)
Ovos de aranha recheados Crédito: A. Zhuravleva | Shutterstock
Outubro é marcado por duas celebrações especiais: o Mês do Ovo e o Halloween. Para integrar esses temas de forma criativa e saudável, o Instituto Ovos Brasil apresenta duas receitas exclusivas que fazem deste alimento o destaque de pratos temáticos e saborosos.
A ideia é transformar esse ingrediente versátil em uma atração divertida para as festas de Halloween, unindo sabor e saúde de forma simples e prática. “O ovo é um alimento extremamente versátil e nutritivo, ideal para qualquer refeição do dia, além de agradar pessoas de todas as idades”, explica a nutricionista Lúcia Endriukaite.
Dessa maneira, é possível deixar a festa mais divertida e saudável. “Para este Halloween, estamos sugerindo receitas criativas que incentivam as famílias a se divertirem na cozinha enquanto incluem uma dose extra de nutrição em suas comemorações”, acrescenta.

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Rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas A, D e E, além de minerais essenciais como ferro e selênio, o ovo se destaca como um verdadeiro superalimento. “Queremos mostrar que é possível consumir ovos de uma maneira saborosa e criativa, mesmo em uma ocasião festiva como o Halloween”, complementa a nutricionista.
Abaixo, confira como preparar receitas de Halloween com ovo!

Ovos de aranha recheados

Transforme ovos recheados em “aranhas” assustadoras com a ajuda de azeitonas pretas!

Ingredientes:

  • 6 ovos cozidos
  • Maionese, mostarda, sal, pimenta-do-reino moída e azeitonas pretas a gosto

Modo de preparo:

Retire as gemas dos ovos e misture, em um recipiente, com a maionese, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie as claras com o creme. Corte azeitonas para fazer o corpo e as pernas da aranha, posicionando-as sobre os ovos para um visual assustador.
Ovos olhos de monstro (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Ovos olhos de monstro   Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock

Ovos olhos de monstro

Uma receita divertida de ovos cozidos com recheio verde e veias “sangrentas” que vão dar um toque assustador à mesa de Halloween!

Ingredientes:

  • 6 ovos cozidos e cortados ao meio
  • Corante verde e vermelho, maionese, mostarda, sal, pimenta-do-reino moída e azeitonas pretas fatiadas a gosto

Modo de preparo:

Retire as gemas dos ovos e misture, em um recipiente, com a maionese, a mostarda, o sal, a pimenta-do-reino e o corante verde. Recheie as claras com o creme. Adicione uma fatia de azeitona como “pupila” e desenhe veias vermelhas na clara com corante para criar um efeito de “olho sangrento”. Sirva em seguida.
Por João Pedro Costa

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