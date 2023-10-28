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Moda

Halloween: aprenda a fazer uma maquiagem simples e fácil; vídeo

Maquiadora de Linhares Lydia Basseti ensina passo a passo para arrasar com uma make artística no Dia das Bruxas. Separamos ainda looks de famosos para você se inspirar
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 08:00

No dia 31 de outubro é celebrado o Halloween, conhecido no Brasil como “Dia das Bruxas”. A data é a oportunidade perfeita para abusar da criatividade e se inspirar em artistas, personagens, filmes, ou seja, criar e se permitir. Inclusive, muitos países - principalmente os Estados Unidos - são famosos por promover grandes festas com o tema. E claro, o nosso BR não ficaria de fora dessa.
Algumas festas de Halloween já estão dando o que falar. Famosos como Ivete Sangalo, Xuxa e Gloria Groove capricharam nas fantasias e maquiagens neste ano. Por isso, HZ foi atrás de quem manda bem aqui no Espírito Santo quando o assunto é maquiagem artística. 
Pedimos para Lydia Basseti, de Linhares, no Norte do Estado, preparar um tutorial simples e prático para você também tentar fazer em casa. A escolha da maquiadora demandou apenas uma sombra preta, dois pincéis e um lápis de olho preto. Confira abaixo o passo a passo e o resultado:
Além da make sugerida acima, Lydia segue arrasando na internet com seus vídeos de transições com maquiagens artísticas. Suas publicações chamam atenção pela versatilidade dos desafios que ela aceita. Para a capixaba, o universo da maquiagem é uma forma de mostrar sua paixão pela arte.
"Sempre amei a arte em todas as suas ramificações, na música, na dança e principalmente no teatro. Com 15 anos, comecei a trabalhar com internet fazendo challenge para o Instagram e me identifiquei totalmente. No início eu não sabia nada sobre maquiagem e não tinha base, corretivo, contorno, e nem material adequado. Aos poucos fui comprando os produtos e alguns eu ganhava, fazia de tudo para economizar ao máximo", contou Lydia.

LOOKS DOS FAMOSOS

Aproveitando que a turma de famosos já iniciou os trabalhos com suas festas do gênero, separamos alguns looks icônicos para você se inspirar. Por exemplo, o que falar da dona do hit “Vermelho” vestida de Cuca? Direto do folclore brasileiro, a nossa bruxa má que tem forma de jacaré foi a escolha de Gloria para arrasar. 
De Xuxa a Bruna Gonçalves, veja outras publicações de famosos para o Halloween.

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