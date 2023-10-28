Halloween: aprenda a fazer uma maquiagem simples e fácil; vídeo

No dia 31 de outubro é celebrado o Halloween, conhecido no Brasil como “Dia das Bruxas”. A data é a oportunidade perfeita para abusar da criatividade e se inspirar em artistas, personagens, filmes, ou seja, criar e se permitir. Inclusive, muitos países - principalmente os Estados Unidos - são famosos por promover grandes festas com o tema. E claro, o nosso BR não ficaria de fora dessa.

Algumas festas de Halloween já estão dando o que falar. Famosos como Ivete Sangalo, Xuxa e Gloria Groove capricharam nas fantasias e maquiagens neste ano. Por isso, HZ foi atrás de quem manda bem aqui no Espírito Santo quando o assunto é maquiagem artística.

Pedimos para Lydia Basseti, de Linhares, no Norte do Estado, preparar um tutorial simples e prático para você também tentar fazer em casa. A escolha da maquiadora demandou apenas uma sombra preta, dois pincéis e um lápis de olho preto. Confira abaixo o passo a passo e o resultado:

Além da make sugerida acima, Lydia segue arrasando na internet com seus vídeos de transições com maquiagens artísticas. Suas publicações chamam atenção pela versatilidade dos desafios que ela aceita. Para a capixaba, o universo da maquiagem é uma forma de mostrar sua paixão pela arte.

"Sempre amei a arte em todas as suas ramificações, na música, na dança e principalmente no teatro. Com 15 anos, comecei a trabalhar com internet fazendo challenge para o Instagram e me identifiquei totalmente. No início eu não sabia nada sobre maquiagem e não tinha base, corretivo, contorno, e nem material adequado. Aos poucos fui comprando os produtos e alguns eu ganhava, fazia de tudo para economizar ao máximo", contou Lydia.

LOOKS DOS FAMOSOS

Aproveitando que a turma de famosos já iniciou os trabalhos com suas festas do gênero, separamos alguns looks icônicos para você se inspirar. Por exemplo, o que falar da dona do hit “Vermelho” vestida de Cuca? Direto do folclore brasileiro, a nossa bruxa má que tem forma de jacaré foi a escolha de Gloria para arrasar.