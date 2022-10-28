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Halloween: conheça 7 cervejas temáticas além da Pumpkin Ale

A tradicional receita norte-americana à base de abóbora e especiarias não é a única opção para comemorar o Dia das Bruxas em 31 de outubro

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 06:00

Publicado em 

28 out 2022 às 06:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Quem é cervejeiro já sabe: basta se aproximar o Halloween, comemorado no dia 31 de outubro, para as Pumpkin Ale invadirem lojas especializadas e bares pelo mundo afora.
Esse icônico estilo criado nos EUA tem como base a abóbora e é conhecido por incluir especiarias nas receitas, como canela, cardamomo e outras mais. 
Às vésperas da data mais horripilante do ano, garimpei rótulos que vão além da clássica cerveja de abóbora e trouxe outras dicas de rótulos que têm muito a ver com as festividades.
Confira abaixo minha seleção com sete cervejas diferentonas para o Halloween e aproveite para conhecer novos estilos criativos e receitas com ingredientes inusitados.
Cerveja e halloween | Pumpkin ale | Cerveja de abóbora
A Pumpkin Ale é a cerveja clássica do Halloween nos EUA Crédito: Shutterstock

DICAS DE CERVEJA PARA O HALLOWEEN

01

Churros do Tio Freddy Cinnamon Churros Stout (Rio Grande do Sul, Brasil)

A cervejaria gaúcha Dude, que também produz cafés incríveis, é nômade e vive atrás de novidades. Se anteriormente lançou a Dude Halloween Party Pastry Stout, a novidade temática deste ano é essa singela homenagem ao ícone do terror Freddy Krueger. Trata-se de uma Stout com canela, 9,5% de ABV e notas de churros. Ou seja: uma cerveja carregada de complexidade.

02

Convento Pumpkin Ale (Espírito Santo, Brasil)

A Pumpkin Ale da cervejaria capixaba já virou tradição e, mais uma vez, chega para marcar o Halloween por aqui. A receita segue à risca as inspirações dos EUA e vem carregada de abóbora na companhia de especiarias como cravo, canela e gengibre.

03

Albanos Pumpkin Ale (Minas Gerais, Brasil)

Ainda no time das cervejas de abóbora, a Pumpkin Ale da Albanos traz uma pegada mineira para a receita estadunidense, já que seu buquê aromático traz notas que lembram o doce de abóbora. Além disso, especiarias como cardamomo, canela e noz-moscada completam a receita, garantindo mais complexidade.

04

Bodebrown Trooper Aces High (Paraná, Brasil)

O mais novo rótulo da parceria duradoura entre a cervejaria curitibana e a banda Iron Maiden é uma Brazilian Hoppy Ale. Esse lançamento, inclusive, contou com a visita do líder da banda, Bruce Dickinson, à fábrica, e nessa passagem foram definidas as condições sensoriais da Hoppy Ale. Ela tem notas de pão branco e conta com os clássicos lúpulos Citra e Mosaic.

05

Fantôme Saison d'Érezée (Bélgica)

Uma das cervejas mais adoradas e conhecidas no mundo cervejeiro, essa Saison tem muito mistério na receita, visto que, de acordo com a própria cervejaria belga, ela só é conhecida pelo mestre cervejeiro da Fantôme, Dany Prignon. São produzidos apenas 750 litros dessa cerveja por semana, o que é considerado pouco para um rótulo tão icônico.

06

Ignorus Boca Negra Oatmeal Stout (Paraná, Brasil)

Com um pirata aterrorizante estampado no rótulo, essa Oatmeal Stout é escura e traz notas de café e chocolate amargo já no primeiro gole. Tem 6% de ABV e amargor moderado, o que é superpositivo para quem gosta de Stouts menos amargas e com maior drinkability.

07

Duvel 6,66 Belgian Blonde Ale (Bélgica)

Com um nome desses, essa cerveja não poderia ficar de fora da lista. A icônica cervejaria belga cujo nome significa “diabo” traz seis lúpulos diferentes nessa receita e um toque de laranja. Assim como a Duvel clássica, essa versão da Belgian Blonde Ale tem coloração dourada e o toque fica por conta dos lúpulos Saaz e Styrian Golding, adicionados ainda na fervura, e do dry hopping de quatro lúpulos secretos durante a fermentação.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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