Halloween: conheça 7 cervejas temáticas além da Pumpkin Ale

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Churros do Tio Freddy Cinnamon Churros Stout (Rio Grande do Sul, Brasil)

A cervejaria gaúcha Dude, que também produz cafés incríveis, é nômade e vive atrás de novidades. Se anteriormente lançou a Dude Halloween Party Pastry Stout, a novidade temática deste ano é essa singela homenagem ao ícone do terror Freddy Krueger. Trata-se de uma Stout com canela, 9,5% de ABV e notas de churros. Ou seja: uma cerveja carregada de complexidade.

02

Convento Pumpkin Ale (Espírito Santo, Brasil)

A Pumpkin Ale da cervejaria capixaba já virou tradição e, mais uma vez, chega para marcar o Halloween por aqui. A receita segue à risca as inspirações dos EUA e vem carregada de abóbora na companhia de especiarias como cravo, canela e gengibre.

03

Albanos Pumpkin Ale (Minas Gerais, Brasil)

Ainda no time das cervejas de abóbora, a Pumpkin Ale da Albanos traz uma pegada mineira para a receita estadunidense, já que seu buquê aromático traz notas que lembram o doce de abóbora. Além disso, especiarias como cardamomo, canela e noz-moscada completam a receita, garantindo mais complexidade.

04

Bodebrown Trooper Aces High (Paraná, Brasil)

O mais novo rótulo da parceria duradoura entre a cervejaria curitibana e a banda Iron Maiden é uma Brazilian Hoppy Ale. Esse lançamento, inclusive, contou com a visita do líder da banda, Bruce Dickinson, à fábrica, e nessa passagem foram definidas as condições sensoriais da Hoppy Ale. Ela tem notas de pão branco e conta com os clássicos lúpulos Citra e Mosaic.

05

Fantôme Saison d'Érezée (Bélgica)

Uma das cervejas mais adoradas e conhecidas no mundo cervejeiro, essa Saison tem muito mistério na receita, visto que, de acordo com a própria cervejaria belga, ela só é conhecida pelo mestre cervejeiro da Fantôme, Dany Prignon. São produzidos apenas 750 litros dessa cerveja por semana, o que é considerado pouco para um rótulo tão icônico.

06

Ignorus Boca Negra Oatmeal Stout (Paraná, Brasil)

Com um pirata aterrorizante estampado no rótulo, essa Oatmeal Stout é escura e traz notas de café e chocolate amargo já no primeiro gole. Tem 6% de ABV e amargor moderado, o que é superpositivo para quem gosta de Stouts menos amargas e com maior drinkability.

07

Duvel 6,66 Belgian Blonde Ale (Bélgica)