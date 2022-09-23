Qual é a temperatura ideal para servir uma cerveja?

Quando se pensa em cerveja, logo vem a vontade de apreciar a bebida estupidamente gelada. Pelo menos, é assim em terras brasileiras, com nosso clima tropical.

Mas basta dar um pulinho no Velho Mundo para ver alemães, britânicos, belgas e outros povos de terras frias bebendo cervejas em temperatura ambiente, ou, às vezes, só um pouco resfriadas.

Afinal de contas, existe uma temperatura correta para beber cerveja?

Cada estilo de cerveja tem uma temperatura ideal de serviço Crédito: Shutterstock

A resposta é sim. A temperatura de serviço da cerveja está diretamente ligada ao seu estilo e, claro, às suas características sensoriais.

É claro que esse direcionamento só existe como um guia, para que você consiga viver a melhor experiência com o rótulo de sua escolha.

Em uma coluna sobre os principais erros na hora de servir uma cerveja , deixei claro que consumir a bebida em temperatura de 0°C ou abaixo desse índice faz com que nossas papilas gustativas adormeçam.

Sendo assim, não é possível perceber todas as características de aroma e paladar que a cerveja entrega.

E você já deve saber que o conceito de cerveja "abaixo de zero" ou "estupidamente gelada" é uma invenção brasileira - devido ao nosso clima quente e também porque os defeitos da bebida são mascarados pela baixa temperatura, passando despercebidos pelo paladar.

PARA CADA ESTILO, UMA TEMPERATURA

Como regra geral, vale lembrar que quanto mais complexa e alcoólica for a cerveja, maior deve ser a temperatura de serviço.

A partir desse ponto, fica fácil entender que uma American Lager, uma Munich Helles e outras cervejas claras com bom drinkability devem ser bebidas em temperaturas mais baixas, enquanto estilos como Belgian Strong Ale, Dubbel, Barley Wine e outros podem ser servidos a temperaturas mais altas. Simples assim.

Para lhe ajudar a fazer a escolha certa na hora de abrir sua próxima cerveja, trago a seguir dicas de ouro sobre a relação entre temperatura ideal e estilo de cerveja: