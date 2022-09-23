Qual é a temperatura ideal para servir uma cerveja?

Quando se pensa em cerveja, logo vem a vontade de apreciar a bebida estupidamente gelada. Pelo menos, é assim em terras brasileiras, com nosso clima tropical.
Mas basta dar um pulinho no Velho Mundo para ver alemães, britânicos, belgas e outros povos de terras frias bebendo cervejas em temperatura ambiente, ou, às vezes, só um pouco resfriadas.
Afinal de contas, existe uma temperatura correta para beber cerveja?
A resposta é sim. A temperatura de serviço da cerveja está diretamente ligada ao seu estilo e, claro, às suas características sensoriais.
É claro que esse direcionamento só existe como um guia, para que você consiga viver a melhor experiência com o rótulo de sua escolha.
Em uma coluna sobre os principais erros na hora de servir uma cerveja, deixei claro que consumir a bebida em temperatura de 0°C ou abaixo desse índice faz com que nossas papilas gustativas adormeçam.
Sendo assim, não é possível perceber todas as características de aroma e paladar que a cerveja entrega.
E você já deve saber que o conceito de cerveja "abaixo de zero" ou "estupidamente gelada" é uma invenção brasileira - devido ao nosso clima quente e também porque os defeitos da bebida são mascarados pela baixa temperatura, passando despercebidos pelo paladar.
PARA CADA ESTILO, UMA TEMPERATURA
Como regra geral, vale lembrar que quanto mais complexa e alcoólica for a cerveja, maior deve ser a temperatura de serviço.
A partir desse ponto, fica fácil entender que uma American Lager, uma Munich Helles e outras cervejas claras com bom drinkability devem ser bebidas em temperaturas mais baixas, enquanto estilos como Belgian Strong Ale, Dubbel, Barley Wine e outros podem ser servidos a temperaturas mais altas. Simples assim.
Para lhe ajudar a fazer a escolha certa na hora de abrir sua próxima cerveja, trago a seguir dicas de ouro sobre a relação entre temperatura ideal e estilo de cerveja:
- 2 a 4°C: temperatura ideal para cervejas mais leves e refrescantes, aquelas que são a cara do verão brasileiro. Estilos como American Lager, Pilsen e Witbier ficam ainda mais incríveis se servidas assim, geladinhas.
- 4°a 6°C: nessa faixa, ganham destaque cervejas também leves mas com características um pouco mais complexas, como acidez mais alta e dulçor. Estilos como Saison, Weizenbier, Lambics em geral e belgas como as Tripel se favorecem aqui.
- 7 a 10°C: a complexidade e o teor alcóolico sobem e as temperaturas também! Essa variação é a ideal para cervejas dos estilos Weizenbock, IPA, Porter, Brown Ale e ESB.
- 11 a 14°C: também chamada de "temperatura de adega", essa faixa cabe às cervejas mais complexas, alcoólicas ou às de guarda. Beneficiam-se desse serviço Bocks mais fortes, Barley Wine, Stout, Strong Ales mais fortes e Quadruppel.