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Saiba como armazenar e conservar cerveja da melhor maneira

Posição da garrafa, incidência da luz e temperatura da geladeira devem ser levadas em conta para para manter a qualidade da bebida

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 06:00

Publicado em 

14 out 2022 às 06:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Muitos cervejeiros já abriram cervejas que estavam sem carbonatação, com sabores estranhos ou até mesmo com aromas desagradáveis. Pois saiba que muitas dessas questões têm a ver com o armazenamento da bebida.
Fatores como temperatura, incidência de luz e posição de latas e garrafas influenciam na conservação. Por isso, trago dicas preciosas para você saber como guardar sua cerveja da melhor maneira.
Antes, porém, vamos para uma regra geral: cervejas não muito complexas sempre serão melhores se consumidas frescas!
Ou seja: nada de ficar guardando aquela IPA ou aquela Weiss para um momento especial, porque você corre o risco de perder o melhor da sua cerveja.
Garrafas de cerveja
Cervejas menos complexas devem ser consumidas frescas Crédito: Shutterstock
As mais leves, menos complexas e também menos alcoólicas entregam mais se não ficarem estocadas por muito tempo. Já estilos como Russian Imperial Stout, Dubbel, Barley Wine e Bière de Garde comportam-se melhor se guardadas em situações ideais que ajudem a cerveja a "envelhecer melhor".

VALIDADE

Afinal, cerveja estraga? Essa pergunta complementa o ponto acima: na verdade, com o passar do tempo, cervejas menos complexas perdem suas características de aroma e sabor, e cervejas mais elaboradas podem ganhar novas nuances, principalmente se forem de estilos refermentados em garrafa.
A maior parte das cervejas que consumimos, de fato, devem ser consumidas logo.

POSIÇÃO

A dica de ouro: cerveja não é vinho, portanto, deve ser armazenada em pé - ou na vertical, principalmente se estiver em garrafa. Ao contrário do vinho, que precisa estar em contato com a rolha, a cerveja não deve ter contato com a tampa metálica e com o oxigênio que fica entre a superfície do líquido e a tampa.
Esse contato acelera o processo de oxidação da bebida, o que resulta em uma cerveja com gosto metalizado ou até mesmo de papelão.

TEMPERATURA

Em tese, não deveria ser necessário guardar cervejas em cervejeiras ou geladeiras. Mas moramos em um país tropical, de altas temperaturas.
O ideal seria armazená-las entre 10ºC e 12ºC, o que é impossível por aqui na maior parte do ano. Se puder, guarde sua cerveja na geladeira, caso vá consumi-la em breve, e em cervejeiras com temperatura até três graus abaixo da temperatura de serviço de cada estilo.
É importante lembrar de nunca deixar a cerveja congelar. É justamente o congelamento o grande vilão por trás da cerveja "choca", ou seja, descarbonatada.

ILUMINAÇÃO

Não à toa, a maior parte das garrafas de cervejas têm cor âmbar. A luminosidade é um dos principais inimigos da cerveja, principalmente das mais lupuladas.
É que os lúpulos são fotossensíveis e sofrem uma reação química quando expostos a raios solares, liberando o 3-Metil-2-Buteno-1-Tiol, que resulta em um off flavour chamado lightstruck, também conhecido no meio cervejeiro como "cheiro de gambá".

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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