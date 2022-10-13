Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal chega a Vila Velha com shows e gastronomia

Cerveja | chope artesanal na torneira Crédito: Shutterstock

Depois de passar por Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante, o Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal chega a Vila Velha. De quinta (13) a domingo (16), os visitantes poderão conhecer e degustar rótulos de 14 cervejarias do Espírito Santo no espaço montado no Parque da Prainha.

Kingbier, Casca Grossa, Mythos, Else, Convento, Hood, Casa 107, Bigos, GunBeer, Hops Club, Ambronelli, Caliman, Black Rock e Indomável são os estabelecimentos confirmados no evento com entrada é franca. Na quinta (13) e sexta (14), o evento inicia às 18h. No sábado (15) e domingo (16), a abertura está marcada para 11h.

Além da degustação, competições e shows são garantidos nesta edição. Ao longo dos quatro dias do evento, nomes como Big Beatles, André Prando, Banda 522, Chico Chagas, entre outros, levarão ritmos como samba, rock, MPB e chorinho ao espaço.

Como não só de cerveja e música vive o homem, o evento ainda terá estandes com diversos pratos que passam pela culinária mexicana, hambúrguer, paella e churrasco.

O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal é realizado pela Rota Eventos em parceria com a Aicerva – Associação das Indústrias de Cervejas Artesanais do Espirito Santo, e conta com o apoio da Aderes, do Sebrae, do Governo do Espírito Santo e da Prefeitura de Vila Velha.

PROGRAMAÇÃO